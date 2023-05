Frankfurter Börse: DAX mit Minusstart unter 16.000er-Marke - ifo-Index und anhaltender US-Schuldenstreit im Fokus

An der Frankfurter Börse stand zu Beginn des Mittwochhandels ein Abschlag von 0,89 Prozent auf 16.008,52 Punkte an der DAX -Tafel. Kurz darauf fällt der Leitindex bis auf 15.989,82 Zähler, unter die psychologisch wichtige Marke von 16.000 Punkten. Damit entfernt sich das Aktienbarometer wieder vom Allzeithoch bei 16.331,94 Einheiten.

Zeitfenster zur potenziellen US-Zahlungsunfähigkeit schließt sich - "Masse hofft auf weitere Kursgewinne"

"Angesichts des immer kürzeren Zeitfensters bis zum Tag der potenziellen Zahlungsunfähigkeit werden die Anleger sukzessive nervöser", kommentiert Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners die Lage. Nach Prognosen des Finanzministeriums droht ab Anfang Juni ein Zahlungsausfall der US-Regierung, sollte die Schuldenobergrenze nicht erhöht werden. "Trotz des Kursrückgangs waren die Umsätze gestern aber niedrig", so Altmann weiter. "Bisher sind es recht wenige, die das neue Hoch zum Verkaufen genutzt haben. Die Masse hofft auf weitere Kursgewinne."

ifo-Index erwartet

Neben dem US-Schuldenstreit steht zur Wochenmitte das deutsche ifo-Geschäftsklimax im Fokus. Ralf Umlauf und Ulrich Wortberg von der Landesbank Helaba sprechen von negativen Vorgaben für den konjunkturellen Frühindikator. Denn "sowohl die ZEW-Umfrage als auch das Sentix-Investorenvertrauen haben nachgegeben und eine Verschlechterung der aktuellen konjunkturellen Lage und der Erwartung an die wirtschaftlichen Entwicklungen mit sich gebracht". Sie erinnerten zudem an die am Dienstag veröffentlichten, durchwachsenen Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone . Unter dem Strich ließen diese Indikationen nach sechs Anstiegen in Folge einen leicht rückläufigen ifo-Index erwarten. Große Auswirkungen auf die Aktienmärkte sollte dies der Helaba zufolge aber nicht haben.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

