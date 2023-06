Frankfurter Börse: DAX nach ifo-Index im Minus

Marktbericht

Der deutsche Leitindex DAX lässt am Montag erneut Federn.

Der DAX stieg mit einem Plus von 0,28 Prozent bei 15.874,15 Punkten in den Montagshandel ein und stabilisierte sich damit nach den Verlusten der vergangenen Tage zunächst etwas, drehte aber früh in die Verlustzone. Aktuell muss das Aktienbarometer an der Frankfurter Börse jedoch ein Minus von 0,43 Prozent auf 15.761,12 Punkte hinnehmen.

Russland-Nachrichten im Blick

Im Blick am Montag stehen vor allem die geopolitischen Entwicklungen. Investoren erwarten nach dem abgebrochenen Söldner-Aufstand in Russland am Wochenende Unruhe an den Devisen- und Rohstoffmärkten. Einige rechnen mit einer Flucht in US-Staatsanleihen oder den Dollar und einer Volatilität an den Rohstoffmärkten, die als empfindlich gegen politische Schocks aus Russland gelten.

ifo-Index zum Wochenstart

Gleich am Montagmorgen wurde das vielbeachtete deutsche ifo-Geschäftsklima veröffentlicht. Der entsprechende Index fiel von 91,5 Punkten im Vormonat im Juni auf 88,5 Punkte (erwartet 90,7). Auch die Geschäftslage rutschte von zuvor 88,3 Zählern auf nun 83,6, während Experten mit 88 Punkten gerechnet hatten. Die ifo-Geschäftserwartungen beliefen sich auf 93,7, nach 94,8 Punkten - hier hatte der Konsens 93,5 Einheiten erwartet.

DAX mit Verlustserie in der vergangenen Woche

Der DAX muss sich in den kommenden Tagen wohl weiter an den 16.000 Punkten messen lassen. Zum Juni-Ausklang dürfte die runde Marke Dreh- und Angelpunkt dafür bleiben, ob es sich bei den jüngsten Verlusten nur um eine Gegenbewegung auf Rekordniveau oder um den Auftakt einer größeren Korrektur handelt. Laut der Helaba ist von der Euphorie der Anleger derzeit nicht mehr viel übrig. Neuerdings hemmt die wieder präsente Zinsangst die Risikobereitschaft der Anleger.

"Zum ersten Mal in diesem Jahr stehen die Zeichen auf Verkauf", sagte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets angesichts der jüngsten Verlustserie, die am Freitag auf einen fünften Tag anwuchs. Vom Rekord bei 16.427 Punkten hat sich der Leitindex in der Spitze schon um mehr als 600 Punkte entfernt. Molnar zufolge liegt die nächste, wichtige Unterstützung nun bei 15.700 Punkten. Entlastung werde es aber wohl erst bringen, wenn der DAX die 16 000er Marke nicht nur testen, sondern wieder überwinden könne.

Notenbanken haben die Stimmung verhagelt

Laut Chefvolkswirt Ulrich Kater von der DekaBank waren die jüngsten Gewinnmitnahmen "vor allem auf neue Warnzeichen aus dem Lager der Notenbanken zurückzuführen". Sowohl die US-Notenbank Fed als auch die Europäische Zentralbank hatten zuletzt Andeutungen gemacht, dass weitere Zinssteigerungen notwendig werden. Auch die teils unerwartet deutlichen Leitzinserhöhungen in Großbritannien, Norwegen und der Schweiz erinnerten die Anleger zuletzt daran, dass sich die internationale Zinsspirale weiter dreht.

Kater zufolge sinken zwar die Inflationszahlen, dies aber nur einseitig getrieben von normalisierten Preisen für Energie und Vorprodukte. Diese Wirkung sei endlich, und so könnte die Teuerung bald wieder anziehen, etwa durch höhere Lohnabschlüsse. "Diese neuen Zinsperspektiven müssen die Aktienmärkte erst einmal verarbeiten", ergänzte Kater. Wichtig würden dann auch die Auswirkungen auf die Konjunktur. "Sollte sich diese in den kommenden Wochen als weiterhin relativ stabil erweisen, könnten die Märkte schnell wieder nach oben drehen."

Wichtige Daten in dieser Woche

Nachdem die großen Zinsentscheide vorerst durch sind, hält die Agenda in den kommenden Tagen weniger Höhepunkte bereit. Neue Eindrücke, wie stark die Europäische Zentralbank (EZB) bei ihrem Kampf gegen die Inflation unter Druck steht, könnten am Donnerstag und Freitag die in Deutschland und der Eurozone anstehenden Verbraucherpreise für den Juni vermitteln. Die Commerzbank rechnet zwar mit einem moderaten Anstieg der Teuerung in Deutschland auf 6,3 Prozent, aber einem Rückgang in der Eurozone auf 5,5 Prozent.

DAX auf Jahressicht noch deutlich im Plus

Im Juni weist der Leitindex bislang noch ein moderates Plus auf, im bisherigen Jahresverlauf sogar knapp 14 Prozent. Laut der Helaba bleibt damit festzuhalten, "dass das erste Halbjahr entgegen den Erwartungen überdurchschnittlich gut für Aktieninvestoren gelaufen ist". Mit solchen Gewinnen im Rücken könne die weitere Entwicklung vorsichtig beobachtet werden, zumal deutsche Standardwerte weiter mit ihrer moderaten Bewertung lockten. Experten betonen immer wieder, dass es entscheidend wird, wie Anleger agieren, die die Rally verpasst haben. Zuletzt zögerten auch diese mit einem Einstieg.

Mit dem Wechsel in den Juli steht in den kommenden Tagen auch der Wechsel ins zweite Halbjahr an. Aktienseitig könnte dies das Potenzial für einen Favoritenwechsel der Anleger mit sich bringen, wenn große Investoren bei gut gelaufenen Werten Gewinne mitnehmen und ihre Positionen zum Quartalsende möglicherweise neu ausrichten. Außerdem kommt im Juli das berühmte "Sommerloch" mit reduzierten Volumina während der Ferienzeit.

