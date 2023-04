Frankfurter Börse: DAX nach Inflationsdaten mit Verlusten - 16.000-Punkte-Marke bleibt in Reichweite

Der DAX startete mit einem Abschlag von 0,20 Prozent bei 15.850,52 Punkten und notiert auch aktuell um 0,28 Prozent bei 15.838,80 Zählern tiefer.

16.000-er Marke bleibt im Blick

Der deutsche Leitindex behält damit auch am Mittwoch die runde Marke von 16.000 Punkten im Blick, diese erweist sich aber weiter als zäher Widerstand. Diese Marke sowie das Rekordhoch bei 16.290 Einheiten zögen die Anleger in ihren Bann, schrieb Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Gewinnmitnahmen blieben überschaubar. Die Sorge, ein neues Rekordhoch zu verpassen, sei derzeit größer als die Angst vor einem Rücksetzer.

Berichtsbilanz sorgt für Bewegung

Impulse kommen von Seiten der Berichtssaison: Aus den USA lieferte der Streaming-Konzern Netflix negative Vorgaben für den Technologiesektor. Netflix war verhalten ins neue Geschäftsjahr gestartet. Das Nutzerwachstum enttäuschte. Die Netflix-Aktien gaben nach dem US-Börsenschluss am Vortag deutlich nach. Umsatzseitig besser als gedacht schnitt dagegen der niederländische Chipindustrie-Ausrüster ASML im abgelaufenen Quartal ab. Insbesondere Anleger von Halbleiterwerten dürfte dies interessieren.

Auch am Mittwoch stehen am Abend erneut richtungsweisende Bilanzen an: Zahlen für das vergangene Quartal präsentiert unter anderem der US-E-Autobauer Tesla. Der Preiskrieg bei Elektroautos dürfte seine Spuren in den Büchern des US- Elektroauto -Pioniers hinterlassen. Analysten gehen davon aus, dass die Gewinnmarge im abgelaufenen Quartal mit 23,2 Prozent so niedrig ausfällt wie seit mehr als drei Jahren nicht. Auch der IT-Riese IBM legt Ergebnisse für die ersten drei Monate 2023 vor.

Blick auf Verbraucherpreise

Bei den Konjunkturdaten legte das europäische Statistikamt Eurostat die endgültigen Daten zu den Verbraucherpreisen in der Eurozone im März vor. Dabei hat sich die hohe Inflation deutlich abgeschwächt, die unterliegende Teuerung stieg aber auf Rekordniveau. Die Verbraucherpreise erhöhten sich gegenüber dem Vorjahresmonat um 6,9 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Vorläufige Zahlen wurden bestätigt. Im Februar hatte die Rate mit 8,5 Prozent deutlich höher gelegen. Im Gegensatz zur allgemeinen Inflation stieg die Kerninflation weiter an. Mit 5,7 Prozent wurde der höchste Stand seit Bestehen des Währungsraums markiert.

