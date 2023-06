Frankfurter Börse: DAX vor US-Inflationsdaten etwas höher

Der DAX begann den Handelstag 0,75 Prozent im Plus bei 16.218,20 Punkten. Aktuell gewinnt der deutsche Leitindex 0,34 Prozent auf 16.152,90 Zähler hinzu.

Anleger gehen mutig an die Inflationsdaten aus den USA heran, die am Nachmittag veröffentlicht werden und für den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch von hoher Bedeutung sind. Die Marktteilnehmer sind offenbar optimistisch, dass die US-Währungshüter den Leitzins zunächst einmal nicht weiter erhöhen.

DAX-Rekordhoch in Reichweite

Vor drei Wochen stieg der deutsche Leitindex ebenfalls deutlich. Damals war das Börsenbarometer mit 16.331 Zählern kurz auf ein Rekordhoch gestiegen, das nun wieder in Reichweite kommt. Der DAX folgt nun auch der starken Verfassung der US-Aktienmärkte. Vor allem unter den Tech-Anlegern hatte am Vorabend in New York viel Hoffnung geherrscht, dass die Fed die Fantasie für künstliche Intelligenz nicht stört.

Deutsche HVPI-Inflation rückläufig

Der Inflationsdruck in Deutschland ist im Mai deutlich gesunken, was vor allem an rückläufigen Benzinpreisen und dem Start des 49-Euro-Tickets lag. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sank die Jahresrate des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) auf 6,3 (Vormonat: 7,6) Prozent. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 31. Mai.

US-Inflation als Impulsgeber

Von den im Tagesverlauf anstehenden US-Inflationsdaten für Mai erwarten sich Börsianer Hinweise auf das weitere Vorgehen der US-Notenbank. Experten rechnen mit einem weiteren Rückgang der Jahresteuerungsrate. "Letztere Daten für den Mai dürften auch ausschlaggebend für die Tonlage auf der Pressekonferenz des Fed-Chefs Jerome Powell am Mittwoch sein und damit die Frage beantworten, ob die Notenbank bereits eine weitere Anhebung um 25 Basispunkte auf der nächsten Sitzung im Juli signalisiert oder nun tatsächlich eine längere Pause folgen könnte", sagte Analyst Konstantin Oldenburger vom Online-Broker CMC Markets.

ZEW-Index steigt wider Erwarten

Auf Konjunkturseite stand zudem der ZEW-Index an, der die Stimmung der deutschen Börsenprofis widerspiegelt. Die Stimmung von Finanzanalysten aus Banken, Versicherungen und großen Industrieunternehmen hat sich im Juni wider Erwarten leicht aufgehellt. Der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen stieg auf minus 8,5 Punkte von minus 10,7 Punkten im Vormonat, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf minus 13,0 Punkte gerechnet.

"Die ZEW-Konjunkturerwartungen verbessern sich leicht, sind aber noch im negativen Bereich", erklärte ZEW-Präsident Achim Wambach. "Insbesondere die exportorientierten Sektoren dürften sich aufgrund einer schwachen Weltkonjunktur eher schlecht entwickeln. Die derzeit vorliegende Rezession wird jedoch insgesamt als nicht besonders bedrohlich eingeschätzt."

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires / Reuters

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images