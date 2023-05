Frankfurter Börse fehlen die Impulse: DAX kommt kaum vom Fleck

Der DAX eröffnete 0,15 Prozent niedriger bei 15.892,78 Punkten. Derzeit gewinnt der deutsche Leitindex 0,11 Prozent auf 15.934,18 Zähler hinzu.

US-Schuldenstreit wichtiges Thema

Seit knapp zwei Wochen kommt er in Sichtweite des Jahreshochs von 16.011 Punkten kaum vom Fleck. Im Fokus stehe aktuell die Schuldenobergrenze der USA, heißt es bei der Credit Suisse. An diesem Dienstag (21.00 Uhr MEZ) lädt US-Präsident Joe Biden kurz vor seinem Abflug zum G7-Gipfel nach Japan erneut hochrangige Republikaner und Demokraten zu einem Gespräch ins Weiße Haus. Bereits in der vergangenen Woche hatte es ein solches Treffen gegeben - ohne Durchbruch. Und während der Reise sind Bidens Möglichkeiten eingeschränkt. Für Bidens Regierung ist ein Zahlungsausfall der USA keine Option. Wird die Schuldenobergrenze nicht bald erhöht, könnte es zu einem solchen kommen.

Konjunkturdaten aus Deutschland könnten für Bewegung sorgen

Um 11 Uhr steht der ZEW-Index zur Veröffentlichung an und könnte einen Impuls liefern. Monatelang war die Stimmung in der deutschen Wirtschaft besser als die Lage, nun scheint sich dies umzukehren: Während ifo, ZEW und Einkaufsmanagerindizes im Winterhalbjahr stiegen, sank oder stagnierte das Bruttoinlandsprodukt (BIP). Nun hat der Index der ZEW-Konjunkturerwartungen - der Indikator mit den deutlichsten Vorlaufeigenschaften - begonnen, den Rückzug anzutreten. Für Mai prognostizieren die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte einen Rückgang der ZEW-Konjunkturerwartungen auf minus 5,0 (April: plus 4,1) Punkte. Der ZEW-Index befände sich damit erstmals seit Dezember 2022 in negativem Territorium.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

