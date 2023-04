Frankfurter Börse: Hohen Ölpreisen zum Trotz - DAX markiert kurzzeitig neues Jahreshoch

Der DAX legte zur Eröffnung um 0,37 Prozent auf 15.639,02 Punkte zu und bleibt auch im Anschluss mit aktuell 0,55 Prozent im Plus bei 15.666,34 Zählern. Das bisherige Jahreshoch von Anfang März bei 15.706 Punkten konnte das Börsenbarometer mit einem Tageshöchststand von 15.736,56 Zählern zeitweise hinter sich lassen.

Drosselung der Ölproduktion gut verdaut

Die überraschende Drosselung der Produktion durch die Öl-Allianz OPEC+ vom Wochenende hatte der DAX am Montag mit einem nur kleinen Minus recht gut weggesteckt. An der Wall Street hatte der Dow Jones Industrial seine Erholung zum Wochenstart sogar fortgesetzt, mit dem höchsten Stand seit sechs Wochen.

US-Notenbanker James Bullard kommentierte den Schritt der OPEC+ recht gelassen. Er mache den Job der Fed in der Inflationssenkung nicht einfacher, aber ein nachhaltiger Einfluss sei noch offen. Zudem habe er die Ölpreise ohnehin bereits höher erwartet, im recht günstigen Umfeld.

Gewinnmitnahmen vor Ostern denkbar

Der DAX profitiere zwar von den positiven US-Vorgaben, aber die gute Stimmung der Wall Street komme hierzulande nur in begrenztem Umfang an, erläuterte am Morgen Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Charttechnik-Experte Marcel Mußler warnte daneben in seinem täglichen Börsenbrief vor Gewinnmitnahmen im DAX vor dem Osterfest.



Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

