Frankfurter Börse mit Plusstart: DAX nimmt am Donnerstag Jahrehoch ins Visier

An der Frankfurter Börse zeigte sich der DAX zum Start 0,68 Prozent höher bei 15.612,43 Punkten. Aktuell rückt das Aktienbarometer um 0,46 Prozent auf 15.577,58 Zähler vor. In den Fokus rückt damit wieder das Jahreshoch von vor einer Woche bei 15.658 Indexpunkten. Nach schwächerem Start war es an der Wall Street nach dem europäischen Handelsende ins Plus gegangen, vor allem für Technologiewerte. Auch in Asien prägten am Morgen die Gewinner den Trend.

Aktuell stellten sich die Anleger ständig neue Fragen, mit selbstverständlich stets unterschiedlichen Antworten, schrieb Marktexperte Stephen Innes von SPI Asset Management mit Blick auf die abweichende Bewertung von Wirtschaftsdaten. Tags zuvor seien starke US-Einzelhandelsdaten im Januar letztlich als saisonaler Effekt abgehakt worden.

Weitere US-Wirtschaftsdaten erwartet

Aus den USA stehen einige Indikatoren auf der Agenda: die Anleger werden auf die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die Erzeugerpreise für Januar sowie die Wohnbaubeginne zu Jahresbeginn blicken.

