Frankfurter Börse nach Fed-Zinssignalen: DAX mit Verlusten

Marktbericht

Der DAX nimmt aufgrund weiterer Signale zur US-Geldpolitik Abstand zum Allzeithoch.

Der DAX ging mit einem Abschlag von 0,39 Prozent bei 16.837,33 Punkten in die Sitzung am Donnerstag und verbleibt aktuell mit minus 0,23 Prozent bei 16.864,47 Zählern auf rotem Terrain.

Die Aussicht auf vorerst weiter hohe Leitzinsen in den USA hat am Vorabend die Wall Street belastet und trübt in Folge zunächst auch die Stimmung am deutschen Aktienmarkt ein.

Keine Zinssenkung in den USA in Sicht

Die US-Notenbank Fed ließ das Zinsniveau wie erwartet unverändert. Sie machte aber deutlich, dass sie noch nicht bereit sei, die Zinsen zu senken. Man müsse erst mehr Vertrauen gewinnen, dass sich die Inflation nachhaltig in Richtung zwei Prozent bewege. Fed-Chef Jerome Powell sagte, die Fed sei bereit, das hohe Zinsniveau länger beizubehalten.

Bilanzsaison rollt an

Unterdessen nimmt die Berichtssaison der Unternehmen hierzulande mit Quartalszahlen unter anderem von adidas, Deutsche Bank, Siemens Healthineers und Siltronic Fahrt auf.

US-nachbörslich stehen die Bilanzen der Techkonzerne Amazon, Meta Platforms und Apple auf der Agenda.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX