Frankfurter Börse schüttelt China-Sorgen langsam ab: DAX kaum verändert zum Vortag

Marktbericht

Erneut enttäuschende Konjunkturdaten aus China belasteten den deutschen Leitindex im Dienstagshandel zunächst. Am Nachmittag zeigen sich die Anleger jedoch allmählich weniger pessimistisch.

Der DAX zeigte sich zur Eröffnung um 0,6 Prozent leichter bei 15.729,78 Punkten und bewegte sich auch im Anschluss im Minus. Gegen Mittag beginnt er jedoch, die Verluste zu reduzieren, und notiert nun um die Nulllinie

Das Börsenbarometer bleibt damit allerdings auch am Dienstag in seiner jüngsten Handelsspanne, nachdem es zum Wochenstart zunächst in Richtung 16.000 Punkte gestiegen war, letztlich aber mit moderaten Verlusten geschlossen hatte.

US-Vorgaben fehlen

Laut Experten bleibe der Handel noch zurückhaltend. Die Handelswoche beginne eigentlich erst am Nachmittag, wenn die Amerikaner aus dem verlängerten Wochenende nach dem Labor Day an die Börse zurückkehrten. Da Vorgaben der Wall Street fehlten, dürfte sich das Geschäft in Europa erst mit der dortigen Eröffnung beleben, heißt es.

Daten schüren neue Sorgen um chinesische Wirtschaft

Die chinesische Konjunktur entwickelt sich weiter schwach. Im August gab das vom Wirtschaftsmagazin Caixin ermittelte Stimmungsbarometer für die Dienstleister deutlich nach. Die Kennzahl sank zum Vormonat um 2,3 Punkte auf 51,8 Zähler. Analysten hatten im Schnitt eine wesentlich moderatere Eintrübung erwartet. Mit etwas mehr als 50 Punkten signalisiert der Index aber immer noch Wachstum. Anleger fürchteten gleichwohl, dass sich der bislang starke Dienstleistungssektor nun auch in Europa abschwächen könnte, schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Die Branche habe sich zuletzt stark präsentiert und die Schwäche der Industrie zum Teil ausgeglichen.

Jüngste Konjunkturdaten schienen diese Einschätzung zu bestätigen. So hat sich die Unternehmensstimmung im Euroraum im August weiter eingetrübt. Im Detail fiel die Entwicklung zweischneidig aus. Während sich die Stimmung in der Industrie auf niedrigem Niveau aufhellte, trübte sie sich im lange Zeit stabilen Dienstleistungssektor ein. Der Dienstleistungsbereich habe sich zu einem Bremsklotz entwickelt, kommentierte Chefökonom Cyrus de la Rubia vom S&P-Partner Hamburg Commercial Bank. Das verarbeitende Gewerbe habe die Talsohle aber wohl auch noch nicht erreicht.

Autowerte bleiben durch IAA im Fokus

Ebenfalls im Blick steht China in München, wo die Autohersteller aus dem Reich der Mitte zum ersten Mal in großer Zahl auf der Automesse IAA auftrumpfen. Auch die Auto-Aktien aus dem DAX stehen damit weiter im Fokus mit Aussagen der dazugehörigen Unternehmen, wie sie die Herausforderung durch Chinas Hersteller vor allem im E-Auto-Bereich kontern wollen.

Keine Zinsanhebung in Australien - Beginn des Winterschlafs für Zentralbanken?

Bankaktien leiden am Dienstag unter der Aussicht auf wohl erst einmal nicht mehr weiter steigende Zinsen, nachdem die australische Notenbank die Leitzinsen unverändert gelassen hatte. Hohe Zinsen erhöhen die Einnahmen der Banken, Zinserträge etwa aus Kredit- und Geldmarktgeschäften fallen dann üppiger aus.

Die Entscheidung der australischen Zentralbank, die Zinsen nicht anzuheben, könnte für die Geldpolitik der Zentralbanken den Beginn eines Winterschlafs bedeuten, fuhr Stanzl fort. "Auch die Europäische Zentralbank könnte in der kommenden Woche eine Pause einlegen, ebenso die amerikanische in der darauf folgenden Woche", so der Experte. Stanzl zufolge mehren sich die Anzeichen für eine Abschwächung der Konjunktur, während sich die Inflation deutlich von ihren Hochpunkten entfernt habe.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires