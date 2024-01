Frankfurter Börse vor Fed-Entscheid: US-Techwerte bremsen DAX auf Rekordjagd aus

Marktbericht

Negative Reaktionen auf die Quartalsbilanzen der Tech-Riesen AMD, Microsoft und der Google-Mutter Alphabet halten den DAX am Mittwoch von neuen Höhen ab.

An der Kurstafel in Frankfurt stand zum Start des Mittwochhandels nahezu der Schlussstand des Vortages mit 16.972,47 Punkten für den DAX. Aktuell fällt der deutsche Leitindex um 0,19 Prozent auf 16.939,786 Zähler. Weiterhin gilt es das bisherige Rekordhoch bei 17.003,28 Punkten zu toppen.

US-Techwerte enttäuschen Anleger

Die nach US-Börsenschluss veröffentlichten Quartalsberichte des Chip-Produzenten AMD und von Alphabet wurden im nachbörslichen Handel abgestraft. Auch die Geschäftszahlen von Microsoft entfachten unter Investoren keine Begeisterung.

Fed-Entscheid und weitere Kommentare der US-Notenbank im Fokus

Wie es an den Börsen weitergeht, hängt nun voraussichtlich von der US-Notenbank Fed ab. Anleger erhoffen sich von der Leitzinsentscheidung am Abend Aufschluss über den weiteren geldpolitischen Pfad der Notenbank. Die an den Finanzmärkten heiß diskutierte Frage ist, wann die Fed erstmals nach längerer Zeit wieder die Zinsen senkt und wie viele Zinssenkungen es in diesem Jahr geben wird.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX