Frankfurter Börse vor Fed-Zinsentscheid: DAX legt zu

Der DAX begann den Mittwoch 0,30 Prozent im Plus bei 15.774,02 Zählern. Im Anschluss gewinnt das Börsenbarometer noch an Schwung. Zuletzt geht es 0,49 Prozent aufwärts auf 15.803,24 Punkte.

Am Dienstag hatten die Anleger nach dem Sprung über die psychologisch wichtige Marke von 16.000 Punkten am Dienstag schnell wieder kalte Füße bekommen. Nach der Rettungsübernahme der First Republic durch den Branchenriesen JPMorgan machten sich Anleger weiter Sorgen um die langfristige Entwicklung im globalen Banksystem.

Fed-Entscheid wirft Schatten voraus

Die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed steht deswegen noch stärker im Fokus als gewöhnlich. Eine klare Mehrheit der Volkswirte erwartet, dass die Fed um ihren Chef Jerome Powell den Leitzins trotz der Bankenturbulenzen um 0,25 Prozentpunkte anhebt. Wegen der eingetrübten Wachstumsaussichten halten es viele Beobachter für möglich, dass sie danach erstmal eine Pause einlegen wird.

US-Arbeitsmarktbericht im Blick

Nur wenige Stunden vor dem Zinsentscheid legt der Personaldienstleister ADP seine Zahlen zum US-Arbeitsmarkt vor. Von Reuters befragte Experten gehen davon aus, dass im Privatsektor 148.000 Stellen geschaffen wurden.

