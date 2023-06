Frankfurter Börse vor Leitzinsentscheidungen: DAX startet die Woche mit Gewinnen - 16.000er-Marke übersprungen

Der DAX startete den Handel 0,65 Prozent höher bei 16.052,91 Punkten.

US-Inflationsdaten ante portas

Gespannt wird auf US-Inflationszahlen am Dienstag gewartet, die für die am Mittwoch folgende Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed von großer Bedeutung sind. Ein leicht positiver Einfluss kommt von der Wall Street, wo sich der Leitindex Dow Jones Industrial am Freitag nach Xetra-Schluss etwas vom Tagestief erholt und moderat im Plus geschlossen hatte.

Mehrere Leitzinsentscheidungen im Laufe der Woche

Spannend ist, ob die Fed zunächst eine Zinspause macht und erst im Juli weiter erhöht. Laut den Experten der Credit Suisse liegt die am Markt angenommene Wahrscheinlichkeit eine Zinserhöhung noch im Juni bei weniger als 30 Prozent. Die Woche ist außerdem geprägt von Zinsentscheiden der Europäischen Zentralbank und der chinesischen Notenbank am Donnerstag und der Bank of Japan am Freitag.

BioNTech- und UBS-Aktien im Blick

Am Montag stehen Nachrichten von Unternehmensseite im Rampenlicht. So muss sich das Mainzer Biotechunternehmen BioNTech zum Wochenauftakt in Hamburg dem ersten Zivilprozess wegen mutmaßlicher Schäden durch seinen Corona-Impfstoff Comirnaty stellen.

In der Schweiz hat die Großbank UBS die Übernahme der angeschlagenen Rivalin Credit Suisse unter Dach und Fach gebracht. Mit dem Deal entsteht ein Bankenriese mit verwaltetem Vermögen von über fünf Billionen Dollar. Die Schweizer Regierung hatte im März eine Notübernahme der Credit Suisse durch den Lokalrivalen orchestriert.

