Frankfurter Börse zum Wochenschluss: DAX knapp in der Gewinnzone

Der DAX stieg mit einem Aufschlag von 0,17 Prozent bei 15.501,82 Punkten in die Sitzung ein. Zuletzt geht es noch um 0,12 Prozent auf 15.495 Zähler aufwärts.

Den deutschen Leitindex belastet aber ein Kurseinbruch bei BASF. Damit ist im DAX weiterhin kein Ausbruch aus der Handelsspanne zwischen 15.250 und 15.650 Punkten in Sicht, sie hat nun schon 16 Tage Bestand. "Auf 4 Top-Wochen sind mittlerweile 3 Wochen ganz ohne Ertrag gefolgt", sagt Thomas Altmann von QC Partners. Psychologisch sei dieser Seitwärtsmarkt für viele eine "Qual". Viele wüssten einfach nicht, ob sie jetzt ihre Gewinne realisieren sollen oder lieber im Markt bleiben sollen. "Und so halten sich Käufe und Verkäufe aktuell die Waage. Das Ergebnis ist der aktuelle trendlose Markt," so der Vermögensverwalter.

Leitzinsen weiterhin Top-Thema an den Börsen

Weiter bleiben die Zinserwartungen Hauptthema an den Märkten. Wie CMC anmerkt, haben Crash-Propheten erneut Hochkonjunktur. Aber noch mache der Markt einen stabilen Eindruck und lasse sich auch nicht von einer Wall Street nach unten ziehen, die sich in diesen Tagen auf einem aus technischer Sicht gefährlichen Terrain bewege. "Finden die Kurse in New York nicht so langsam Halt, könnte es auch um die Stabilität des DAX geschehen sein", heißt es.

Konjunkturdaten als neue Richtungsgeber

Die Verbraucherstimmung in Deutschland bleibt trotz vieler Krisen und hoher Inflation auf Erholungskurs. Die Konsumforscher der GfK ermittelten für März einen Anstieg ihres Indikators auf minus 30,5 Zähler von revidiert minus 33,8 (zunächst: minus 33,9) im Vormonat. Damit verbesserte sich das Konsumklima zum fünften Mal in Folge. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten eine Steigerung auf minus 30,2 Punkte erwartet.

Das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland war im vierten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 0,4 Prozent gesunken, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. In einer ersten Schätzung war die Wiesbadener Behörde nur von einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,2 Prozent ausgegangen.

In den USA stehen unter anderem Daten zu persönlichen Einkommen und Konsum für Januar auf dem Programm.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires / Reuters

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag