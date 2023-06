Frankfurter Börse zum Wochenstart im Minus: DAX unter 16.300er-Marke

Der DAX eröffnete bei 16.272,21 Punkten um 0,52 Prozent tiefer. Damit zollt er zum Wochenstart seiner jüngsten Rekordjagd Tribut. Aktuell verliert das Börsenbarometer 0,73 Prozent auf 16.238,89 Zähler.

Noch am Freitag war der deutsche Leitindex erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 16.400 Punkten geklettert und hatte im Handelsverlauf bei 16.427,42 Zählern einen neuen Höchststand markiert. Einen Teil seiner Gewinne musste er bis zum Handelsschluss dann jedoch wieder abgeben.

Ruhiger Handel wegen US-Feiertag erwartet - Datenkalender dünn

Zum Auftakt der neuen Woche rechnen Marktteilnehmer nun mit einem eher ruhigen Handelsgeschehen, auch weil wegen eines Feiertags in New York nicht gehandelt wird. Somit fallen die US-Börsen im Laufe des Tages als Taktgeber aus - sie hatten bereits am Freitag unter moderaten Gewinnmitnahmen gelitten.

Zum Wochenstart stehen zudem kaum nennenswerte Konjunkturzahlen auf dem Programm. In den USA werden lediglich Daten vom Immobilienmarkt erwartet. In Europa wollen sich einige Notenbanker aus den Reihen der EZB zu Wort melden.

Indexänderungen in DAX-Familie treten in Kraft

Am deutschen Aktienmarkt treten an diesem Montag die von der Deutschen Börse vorgenommenen Index-Änderungen in Kraft. Im DAX bleibt dabei alles beim Alten, einige Verschiebungen gibt es jedoch im MDAX, SDAX und TecDAX. So rücken in den Index der mittelgroßen Werte beispielsweise EVOTEC, KRONES, die Software AG und die Online-Apotheke Redcare, ehemals Shop Apotheke, auf. EVOTEC wird von diesem Montag an zusätzlich auch dem Technologieauswahlindex TecDAX angehören

