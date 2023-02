Gewinnmitnahmen an Frankfurter Börse: DAX startet schwächer in den Freitagshandel

Der DAX verbuchte zum Handelsstart einen Abschlag von 0,54 Prozent auf 15.438,94 Punkte.

Schwache Vorgaben werden zur Belastungsprobe

An der Wall Street ging es am Abend nach dem europäischen Handelsende weiter bergab, und auch von Asiens Börsen kommen am Morgen eher schwächere Vorgaben. Angesichts zuletzt wieder hochgekochter Zinssorgen sehen die Experten der Credit Suisse die Anleger bereits in Habachtstellung vor den US-Verbraucherpreisdaten am kommenden Dienstag. Sie sind ein maßgeblicher Faktor für die Geldpolitik der US-Notenbank bei ihrer Inflationsbekämpfung.

Britische Wirtschaft schrammt an Rezession vorbei

Die britische Wirtschaft hat eine Rezession vorerst vermieden. Im Schlussquartal 2022 stagnierte die Wirtschaftsleistung (BIP) gegenüber dem Vorquartal, wie das Statistikamt ONS am Freitag in London mitteilte. Analysten hatten mit dieser Entwicklung gerechnet. Im Gesamtjahr 2022 wuchs die britische Wirtschaft laut ONS um 4,0 Prozent. Im Vorjahr waren es aufgrund von Aufholeffekten nach dem schweren Corona-Jahr 2020 7,6 Prozent Wachstum gewesen. Die Wirtschaftsleistung liegt derzeit allerdings immer noch 0,8 Prozent unter dem Vor-Corona-Niveau.

Warten auf US-Verbrauchervertrauen

Zum Wochenschluss wird aus den USA die viel beachtete Umfrage zur Verbraucherstimmung der Universität Michigan erwartet. "Der Index liegt noch immer auf einem gedrückten Niveau, sodass kein Grund für eine konjunkturelle Euphorie vorhanden sein sollte", urteilte die Helaba.

adidas-Aktie nach Umsatzwarnung unter Druck

Bei den Unternehmen geraten die Papiere von adidas unter Druck. Die abrupte Trennung von dem amerikanischen Skandal-Rapper Kanye West drückt den Sportartikelkonzern im laufenden Jahr voraussichtlich in die roten Zahlen.

