Handelsstart an Frankfurter Börse: DAX kraftlos - Kein Angriff auf 16.000-er Marke

Der DAX steigt mit einem Minus von 0,19 Prozent bei 15.864,15 Punkten in den Donnerstagshandel ein.

Leitindex hängt unter 16.000 Punkten fest

Damit hängt der Leitindex auch am Donnerstag unter der runden Marke von 16.000 Punkten erst einmal fest. Seit seinem März-Zwischentief vor viereinhalb Wochen hat der DAX um rund zehn Prozent zugelegt. Für weitere Anstiege fehlen derzeit die Impulse. Seit Wochenanfang bewegt sich der Leitindex unterhalb der 16.000-er Hürde, hatte dabei aber neue Höchstkurse seit Anfang 2022 erreicht. "Nach der Serie an Hochs ist der Schwung etwas abhanden gekommen", konstatiert Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Impulse von den Quartalsbilanzen der Unternehmen reichten nicht aus, den DAX weiter nach oben zu tragen. Auch in New York hielten sich die Anleger am Vortag zurück.

Konjunkturdaten könnten Impulse liefern

Am Donnerstag veröffentlicht das Statistische Bundesamt die deutschen Erzeugerpreise für März. Seit ihrem Höhepunkt im August 2022 ist diese für die Inflationsentwicklung wichtige Kennziffer bereits fünf Mal in Folge gefallen - zuletzt auf 15,8 Prozent und damit auf den niedrigsten Wert seit September 2021. Von Reuters befragte Analysten rechnen mit einem weiteren Rückgang auf 9,8 Prozent.

Berichtssaison weiter im Blick

In den USA geht die Bilanzsaison weiter. Nach einem trüben Ausblick für das Gesamtjahr veröffentlicht der Telekom-Konzern AT&T Zahlen für das erste Quartal 2023. Analysten gehen davon aus, dass AT&T wegen eines harten Wettbewerbs und der Zurückhaltung der Konsumenten beim Geldausgeben im ersten Quartal an Umsatz verloren hat.

Schwache Impulse von der Berichtssaison lieferte bereits der Elektroautopionier Tesla: Deutliche Preisnachlässe haben den Gewinn von Tesla zu Jahresbeginn trotz eines Umsatzsprungs stark sinken lassen. Unterm Strich verdiente der Elektroautobauer von Starunternehmer Elon Musk in den drei Monaten bis Ende März 2,5 Milliarden Dollar und damit 24 Prozent weniger als vor einem Jahr.

Redaktion finanzen.net mit Material von dpa (AFX), Reuters

Ausgewählte Hebelprodukte auf AT&T Inc. (AT & T Inc.) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AT&T Inc. (AT & T Inc.) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AT&T Inc. (AT & T Inc.)

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag