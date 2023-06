Minus an Börse Frankfurt: DAX sinkt unter 16.000-Punkte-Marke

Mit dem DAX ging es zu Beginn des Donnerstagshandels in Frankfurt um 0,97 Prozent tiefer auf 15.867,65 Punkte. Aktuell beträgt der Abschlag 0,93 Prozent auf 15.873,52 Zähler. Damit notiert das Aktienbarometer sowohl unter der 21- als auch unter der 50-Tage-Linie für den kurz- beziehungsweise mittelfristigen Trend.

Die Aussicht auf in diesem Jahr noch weiter steigende Leitzinsen in den USA trotz vorübergehender Zinspause belastet derzeit die Börsen.

Nutzen Anleger Rücksetzer?

Es gebe aber noch immer genügend Anleger, die die Rally ganz oder in Teilen verpasst hätten und einen größeren Rücksetzer sicherlich dankbar zum Kaufen nutzen würden, bemerkte Thomas Altmann, Portfolio-Manager beim Vermögensverwalter QC Partners.

Leitzinsentscheide des Tages

Am Donnerstag stehen in der Schweiz und in Großbritannien Notenbankentscheidungen auf der Agenda.

Dabei verschärft die Schweizerische Nationalbank (SNB) ihren Kampf gegen die Inflation. Sie erhöht dazu ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 1,75 Prozent. Damit wirke sie dem abermals gestiegenen Inflationsdruck entgegen, erklärte die SNB am Donnerstag. Es sei zudem nicht auszuschließen, dass zusätzliche Zinserhöhungen nötig seien, um die Preisstabilität in der mittleren Frist zu gewährleisten.

