Nach Ausverkauf an Frankfurter Börse: DAX zeigt sich stabil in Dienstagshandel

Einen Tag nach dem Ausverkauf zum Wochenstart eröffnete der DAX den Dienstagshandel an der Börse Frankfurt mit einem Aufschlag von 0,38 Prozent auf 15.016,53 Punkte. Derzeit beträgt das Plus 0,26 Prozent auf 14.998,49 Zähler.Am Montag war der deutsche Leitindex um drei Prozent unter die Marke von 15.000 Punkten gesackt. Der Kollaps der kalifornischen die Silicon Valley Bank (SVB) hatte vor allem den Bankensektor nach unten gerissen. An der Wall Street fachte die Banken-Pleite Spekulationen auf niedrigere Zinserhöhungen an, was die Kurse von Techfirmen stützte. "Zum ersten Mal seit sechs Wochen preist der Markt wieder Zinssenkungen der US-Notenbank zum Jahresende ein", so Konstantin Oldenburger, Marktanalyst beim Broker CMC Markets, laut Reuters.

US-Inflationsdaten auf Agenda

Weitere Hinweise auf die künftigen Zinsschritte der US-Notenbank erhoffen sich Börsianer von den im Tagesverlauf anstehenden Zahlen zur Inflation in den Vereinigten Staaten im Februar. Von Reuters befragte Analysten erwarten einen Rückgang der Teuerungsrate auf 6,0 Prozent von 6,4 Prozent im Januar. Die US-Notenbank Fed ist damit aber noch immer sehr weit von ihrem Zielwert von 2,0 Prozent entfernt.

