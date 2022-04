Nach langem Osterwochenende: DAX tendiert seitwärts - 14.000-Punkte-Marke hält

Der DAX verlor am Dienstag zur Eröffnung 0,75 Prozent auf 14.057,43 Punkte und gab damit seine Kursgewinne vom Gründonnerstag wieder vollständig ab. Im weiteren Verlauf zeigt sich das Börsenbarometer sehr schwach und sank zeitweise knapp unter die psychologisch wichtige Marke von 14.000 Punkten, die momentan eine wichtige Unterstützung darstellt. Dank einer freundlichen Wall Street kann sich der deutsche Leitindex am Nachmittag jedoch wieder an die Nulllinie vorarbeiten.

Viele Marktteilnehmer seien in dieser Woche noch im Urlaub, so dass große Neupositionierungen nicht erwartet würden, heißt es im Handel. Auch der Datenkalender sei weitgehend leer. Derweil bleiben die Stagflationsängste dem Markt erhalten. Denn die Inflation steigt weiter, bei zugleich zunehmenden Wachstumsrisiken. Für Europa hatten die von der EZB befragten Volkswirte ihre Inflationsprognose auf einen Schlag verdoppelt von 3 auf 6 Prozent. Daneben belasten auch Aussagen des Präsidenten der US-Notenbank von St. Louis, James Bullard, der eine mögliche Anhebung des US-Leitzinses um gleich 0,75 Prozentpunkte ins Spiel brachte.

Keine Entlastung bringt auch die Lage in der Ukraine mit sich, wo eine neue Offensive Russlands begonnen haben soll. "Entspannungssignale im Ukraine-Konflikt lassen weiter auf sich warten und mit den neuen russischen Vorstößen in der Ostukraine ist wohl kaum mit einer erhöhten Risikobereitschaft zu rechnen", hieß es am Morgen von der Helaba.

Analystin Tina Teng vom Broker CMC Markets schrieb außerdem, dass die Anleger auf die Quartalszahlen großer US-Technologiekonzerne wie etwa Netflix oder Tesla warten würden. Der Streaminganbieter Netflix wird seine Bilanz am Abend nach US-Börsenschluss präsentieren, der E-Autobauer Tesla gewährt Anlegern dann am Mittwoch einen Blick auf die Zahlen zum abgelaufenen Quartal.

Noch hoffen Anleger, dass die Berichtssaison trotz widriger Umstände einige positive Überraschungen bereithalten könnte, was am heutigen Dienstag die Märkte in den USA und Deutschland stützt. Die US-Bauwirtschaft hat derweil im März die Erwartungen übertroffen. So stiegen die Anzahl neu begonnener Häuser und die Zahl der Baugenehmigungen überraschend an.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com, Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com