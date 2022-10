Nach rotem Start an Frankfurter Börse: DAX volatil

Der DAX stieg mit einem Abschlag von 0,79 Prozent bei 12.175,52 Punkten in den Handel ein. Nach mehreren Wechseln zwischen der Gewinn- und Verlustzone tendiert das Börsenbarometer aktuell 0,13 Prozent höher bei 12.289,02 Zählern.

Der DAX hat am Montag seine anfänglichen Verluste kurzzeitig wettgemacht. Obwohl enttäuschte Hoffnungen bezüglich weniger aggressiver US-Leitzinsanhebungen nachwirkten und es Meldungen über russische Raketenangriffe auf etliche ukrainische Großstädte gab, schaffte es der deutsche Leitindex im frühen Handel knapp in die Gewinnzone.

Zahlreiche Belastungsfaktoren für die Börsen

Nach einem vielversprechenden Auftakt in den Oktober waren an den Börsen Mitte vergangener Woche wieder dunkle Wolken aufgezogen. Die jüngste Erholung habe sich als Strohfeuer entpuppt und die Anleger hätten ernüchtert "die Flinte ins Korn geworfen", sagte Marktbeobachter Christian Henke vom Broker IG. "Die Marktteilnehmer, die gehofft hatten, die Notenbanken treten auf die Zinsbremse, wurden auf dem falschen Fuß erwischt". Am Freitag hatte ein robuster Arbeitsmarktbericht aus den Vereinigten Staaten die Hoffnungen der Anleger auf eine weniger rigide Geldpolitik der US-Notenbank Fed endgültig zunichtegemacht.

Russland startet neue Offensive im Ukraine-Krieg

Am Montagmorgen wurden zudem heftige Explosionen durch Raketenangriffe auf etliche ukrainische Städte inklusive der Hauptstadt Kiew gemeldet. In fast allen Landesteilen galt Luftalarm. Zuvor hatte der Vizechef des russischen Sicherheitsrats, Dmitri Medwedew, der Ukraine Vergeltung für die Explosion auf der für Russland strategisch wichtigen Krim-Brücke am Samstag angedroht. Kremlchef Wladimir Putin hatte am Sonntag von einem "Terroranschlag" auf die Brücke gesprochen und - wie Medien in Kiew - den ukrainischen Geheimdienst SBU verantwortlich gemacht. Bestätigt hatte der SBU, dessen Zentrale im Kiewer Stadtzentrum liegt, eine Beteiligung aber nicht.

Herbstrally realistisch?

Experte Henke hob ungeachtet der aktuellen Belastungen hervor, dass nun eine statistisch bessere Börsenzeit beginnt, mit einer sonst üblichen Herbstrally, die häufig bis in den November reicht. Ob aus dieser Realität werden kann, gilt aber als fraglich: Charttechnisch orientiert sich der Dax eher wieder in Richtung der 12.000 Punkte. Die beginnende Berichtssaison und die US-Inflationsdaten am Donnerstag könnten in beide Richtungen wichtige Impulse liefern.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag