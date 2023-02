Nach Winterprognose zum BIP: DAX zeigt sich an Frankfurter Börse freundlich - Anleger warten auf neue US-Inflationsdaten

Zum Wochenstart kam der DAX kaum vom Fleck. Beim Ertönen der Startglocke stand ein marginales Plus von 0,09 Prozent auf 15.322,06 Punkte an der Kurstafel. Aktuell beträgt der Zugewinn 0,26 Prozent auf 15.348,53 Einheiten. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex 1,4 Prozent tiefer bei 15.308 Zählern geschlossen.

Winterprognose der EU-Kommission

Im Fokus der Anleger steht die Winterprognose der EU-Kommission. Diese hat ihre Wachstumsprognose für den Euroraum im laufenden Jahr angehoben und rechnet nicht damit, dass die Wirtschaft in eine Rezession fallen wird. So erwartet sie für 2023 einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,9 (Herbstprognose: 0,3) Prozent. Für 2024 prognostiziert die Behörde ein BIP-Wachstum von 1,5 Prozent. "Fast ein Jahr nachdem Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hat, steht die Eurozone -Wirtschaft zu Beginn des Jahres 2023 besser da als im Herbst prognostiziert", erklärte die Kommission.

Weitere wichtige Konjunkturdaten der Woche

Am morgigen Dienstag erfahren die Marktakteure, wie sich die Inflation in den USA entwickelt hat. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich die Verteuerung der Konsumentenpreise von 6,5 auf 6,2 Prozent p.a. verlangsamt haben, während bei der Kerninflation mit einem Rückgang von 5,7 auf 5,5 Prozent p.a. gerechnet wird. Am Donnerstag und Freitag stehen weitere "Pegelstände von der Inflationsfront" auf der Agenda. Dann erfahren die Marktakteure nämlich, wie sich im Januar die US-Produzentenpreise sowie die Im- und Exportpreise entwickelt haben. Dies dürfte dann neue Hinweise zur künftigen Geldpolitik der US-Notenbank Fed liefern.

Fortsetzung des Wirecard-Prozesses

In München wird der Wirecard-Strafprozess fortgesetzt. Dort will der frühere Konzernchef Markus Braun erstmals ausführlich das Wort ergreifen.

Redaktion finanzen.net / Reuters / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag