Neue Corona-Sorgen: DAX fällt ins Minus

Der DAX gewann zum Handelsstart am Freitag 0,23 Prozent auf 12.644,60 Punkte und notierte zunächst um die Nulllinie. Aktuell fällt das Aktienbarometer um 0,32 Prozent auf 12.567,59 Zähler zurück.

Auf dem Parkett macht die Nachricht die Runde, dass US-Virologe Anthony Fauci vor einer bestehenden Mutation des Corona-Virus warnt. Es gebe Anzeichen, dass es sich leichter verbreiten könne, heißt es am Markt.

Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex knapp drei Prozent zugelegt und damit das bisherige Wochenplus auf mehr als vier Prozent ausgebaut. Zudem übersprang er eine charttechnische Hürde bei 12.500 Punkten. Für einen weiteren Anstieg in Richtung des bisherigen Hochs nach dem Corona-Crash von 12.913 Punkten Anfang Juni fehlen allerdings erst einmal die weiteren Impulse. Der Markt schwankt derzeit weiter zwischen der Hoffnung auf eine Erholung der Konjunktur und Corona-Sorgen, die derzeit fast jeden Tag mit neuen hohen Infektionszahlen vor allem in den USA befeuert werden.

Darüber hinaus sind aus den USA keine impulsgebenden Nachrichten zu erwarten, dort wird heute feiertagsbedingt nicht gehandelt. Und auch in der Eurozone stehen keine spannenden Konjunkturdaten an, so dass die Investoren auch von hier keine neuen Impulse zu erwarten sind. Zudem gibt es auch kaum Nachrichten von Unternehmen.

Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX

