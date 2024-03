Marktbericht

Der DAX knackte am Donnerstag direkt sein Rekordoch über der 18.000-Punkte-Marke. Rückenwind geben einmal mehr Zinssenkungsfantasien.

Mit einem Plus von 0,23 Prozent auf 18.002,97 Punkte war der DAX in den Donnerstagshandel gegangen. Das neue Allzeithoch liegt zwischenzeitlich bei 18.027,56 Zählern. Aktuell steht ein Aufschlag von 0,28 Prozent auf 18.012,10 Punkte an der Kurstafel.

Aussicht auf Leitzinssnekungen hieven DAX nach oben

Zinssenkungsfantasien in der Euroregion haben den Sprung über die psychologisch wichtige Hürde erleichtert. Das EZB-Ratsmitglied und Leiter der griechischen Zentralbank Yannis Stournaras forderte baldige Leitzinssenkungen und hält zwei Zinsschritte vor der Sommerpause und vier im Jahresverlauf für "vernünftig", wie er der Nachrichtenagentur Bloomberg sagte.

Die Wall Street hatte tags zuvor im späteren Handelsverlauf ihre Gewinne fast komplett abgegeben. Die US-Techbörse, die bereits schwächer gestartet war, hatte letztlich auch mit Verlusten geschlossen. Am Mittwoch war der DAX zum Börsenschluss an seinem jüngsten Rekord-Schlusskurs von 17.965,11 Punkten vorbeigeschrammt.

Konsolidierung im DAX schaffe "Kraft für neue Höhen"

Laut Experten sei eine Konsolidierung auf sehr hohem Niveau zu erwarten. Laut Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners wäre es für den Markt "sogar gesund, wenn er erst einmal konsolidieren und nicht in diesem Tempo weiter steigen würde". Das schaffe "Kraft für neue Höhen", sagte auch Utschneider.

Hexensabbat am Freitag voraus

Spannend wird es vor allem am Freitag, denn dann ist großer Verfallstag an den Terminbörsen. Optionen und Futures auf Aktien und Aktienindizes laufen aus, was oberhalb der 18.000 Punkte noch einmal für viel Bewegung auch im DAX sorgen könnte. In der Vergangenheit waren derlei Termine nicht selten entscheidende Wendepunkte für den Markt gewesen.

