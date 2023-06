Positiver Handel an Börse Frankfurt: DAX setzt Erholung Richtung 16.000-Punkte-Marke fort

Marktbericht

An der Frankfurter Börse stehen die Zeichen am Dienstag auf "Kaufen".

Der DAX stieg mit einem leichten Plus von 0,47 Prozent bei 15.922,71 Punkten in den Handel ein und kann dieses aktuell auf 0,79 Prozent und damit 15.971,84 Zähler ausbauen.

Unterstützung kommt von der Wall Street, wo sich die Kurserholung nach dem europäischen Handelsende noch festigte. Besonders Technologiewerte waren nach der jüngsten Korrektur wieder gefragt. In Asien nahm vor allem die japanische Börse die Vorlage auf. In China nahmen die Anleger derweil nach schwachen Daten zur Ergebnisentwicklung in der Industrie einige Gewinne vom Vortag wieder mit.

Zinspolitik bleibt im Fokus

Am Mittwoch bleiben die Zinsen im Rampenlicht. Die vier wichtigsten Notenbanker der Welt diskutieren in Sintra über die Geldpolitik in Zeiten hoher Inflation: Lagarde, Fed-Chef Jerome Powell, der neue Chef der Bank von Japan, Kazuo Ueda, und der Notenbank-Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, sitzen gemeinsam auf einem Panel im Rahmen der jährlichen Geldpolitikkonferenz der Europäischen Zentralbank.

Zudem veröffentlicht die US-Notenbank Fed die Ergebnisse ihres jüngsten Stresstests der US-Großbanken. Insgesamt wurden 23 Institute, darunter Bankenriesen wie Morgan Stanley, Bank of America oder JPMorgan, einem umfassenden Belastungscheck unterzogen. Der diesjährige Stresstest gilt als härteste Prüfung seit Jahren.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Reuters