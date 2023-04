Positiver Handelsauftakt an der Frankfurter Börse: Starke Wall Street schiebt DAX zur Eröffnung an

Der DAX beginnt den Freitagshandel mit einem Plus von 0,53 Prozent bei 15.884,79 Punkten.

Die Richtung geben die Wall Street und die Börsen in Asien vor, nachdem große US-Technologiewerte mehrheitlich mit den Quartalszahlen überzeugt hatten. "Sie liefern Überraschungen und übertreffen die Erwartungen", sagte ein Investmentstratege. Allerdings steht mit dem Feiertag am Montag ein langes Wochenende vor der Tür. Von daher ist nicht auszuschließen, dass Investoren nahe dem DAX-Jahreshoch ihr Risiko minimieren und verkaufen. Händler halten daher im Sitzungsverlauf Gewinnmitnahmen vor dem langen Wochenende für denkbar.

DAX hängt am Tropf der Wall Street

"Die Vorgaben aus den USA sind so gut, dass sie gar nicht ignoriert werden können. Es ist beeindruckend, wie steil es an der Wallstreet nach oben ging", schrieb am Morgen der Experte Thomas Altmann von QC Partners. Der DAX bekomme damit die Chance, einen neuen Schritt in Richtung der 16.000 Punkte zu starten. Auch die Wochenbilanz kann der Leitindex nun noch etwas aufhübschen.

Bilanzen deutscher Konzerne weiter im Fokus

Im Fokus stehen zum Wochenschluss erneut eine Reihe von Bilanzen aus dem In- und Ausland. Im DAX haben am Morgen bereits der Kunststoffkonzern Covestro und Mercedes-Benz ihre Bücher geöffnet. ProSiebenSat.1 hatte am Donnerstagabend bereits eine massive Dividendenkürzung sowie einen Gewinn- und Umsatzrückgang bekanntgegeben. Zudem trennt sich ProSiebenSat.1 mit sofortiger Wirkung und in gegenseitigem Einvernehmen von Finanzchef Ralf Gierig.

Daten zur deutschen Inflation erwartet

Auf der Konjunkturseite werden unter anderem Daten aus Deutschland veröffentlicht. Die deutsche Wirtschaft hat nach Einschätzung von Ökonomen wohl so gerade eben die lang befürchtete Winterrezession verhindert. Das Statistische Bundesamt gibt seine erste Schätzung zum Abschneiden im ersten Quartal bekannt.

Die Zahl des Tages ist aus Sicht von Experten aber die vorläufige deutsche Inflationsrate für April, die am Nachmittag veröffentlicht wird. Experten rechneten zwar mit einem leichten Rückgang der Monats- und der Jahresrate. Allerdings dürften die Daten wohl einmal mehr zeigen, wie zäh sich der Rückgang gestaltet.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires / Reuters

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag