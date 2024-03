Marktbericht

Powell-Anhörung voraus: DAX pendelt um Nulllinie

06.03.24 10:02 Uhr

Die Abkühlungsphase von der Rekordrally am deutschen Aktienmarkt hält auch am Mittwoch an.

Der DAX stieg 0,07 Prozent tiefer bei 17.685,92 Punkten in den Mittwochshandel ein. Aktuell geht es 0,15 Prozent auf 17.724,80 Zähler nach oben. Am Freitag hatte der DAX bei 17.816,52 Punkten ein historisches Hoch erreicht. Seitdem tritt das Börsenbarometer auf hohem Niveau in etwa auf der Stelle. Der Auftritt Powells vor dem Kongress könnte die jüngste Hausse zumindest vorübergehend beenden. Powell-Aussagen könnten Abwärtsdruck erhöhen Mit Spannung erwarten Investoren Hinweise darauf, wann eine geldpolitische Lockerung bei nachlassendem Inflationsdruck ins Blickfeld der Währungshüter rückt. Powell dürfte am Nachmittag (ab 16 Uhr MEZ) vor dem Repräsentantenhaus nach Meinung von Börsianern seine Haltung bekräftigen, dass es im März noch zu früh für eine Zinssenkung sein dürfte. An den Finanzmärkten rechnet man mit einer ersten Zinssenkung der Fed im Juni. "Stellt der Fed-Chef die Zinssenkung im Juni infrage, könnte dies durchaus zum Show-Stopper für die Aktienmärkte werden", warnte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Beige Book & US-Wahlkampf im Fokus Am Abend legt die US-Notenbank zudem ihren Konjunkturbericht (Beige Book) vor. Anleger werden zudem die Zahlen zur Beschäftigung in den USA des privaten Anbieters ADP beäugen, die Signale für den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag senden könnten. Unterdessen läuft der US-Präsidentschaftswahlkampf unweigerlich auf eine Neuauflage des Duells zwischen Donald Trump und Joe Biden hinaus. Die beiden Erzrivalen bauten am "Super Tuesday" bei den Vorwahlen ihrer Parteien wie erwartet ihre Siegesserien aus.



