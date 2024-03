Marktbericht

Vor dem langen Osterwochenende zeigt sich der deutsche Aktienmarkt abermals im Plus.

Der DAX notierte zum Sitzungsbeginn auf Höhe des Mittwochsschlusses bei 18.477,40 Punkten. Derzeit geht es 0,11 Prozent auf 18.497,95 Einheiten nach oben. Das neue Allzeithoch beträgt seit gestern 18.511,17 Zähler.

Am Mittwoch schloss das Börsenbarometer bei 18.477,09 Punkten - so hoch wie noch nie zuvor.

Zins-Aussichten treiben weiter an

"Es ist die Zinssenkungsfantasie, die die Aktienkurse treibt", fasste Experte Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets bereits gestern zusammen. Auch die US-Börsen setzten ihre Aufwärtsbewegung fort.

Wirtschaftsdaten auf der Agenda

Der Umsatz im deutschen Einzelhandel hat sich im Februar deutlich schwächer als erwartet entwickelt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sank der preisbereinigte Umsatz gegenüber dem Vormonat saison- und kalenderbereinigt um 1,9 Prozent und lag um 2,7 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten dagegen einen monatlichen Zuwachs von 0,5 Prozent prognostiziert.

Der Anstieg der Erwerbstätigkeit in Deutschland hat sich derweil im Februar fortgesetzt. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, waren rund 45,7 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Das waren 14.000 mehr als im Vormonat und 194.000 (0,4 Prozent) mehr als im Vorjahresmonat. Der Anstieg fiel damit weniger stark aus als im Februar-Durchschnitt der vergangenen zwei Jahre 2022 und 2023 (plus 62.000 Personen).

Langes Oster-Wochenende an den Börsen voraus

Am Karfreitag und Ostermontag findet in Deutschland feiertagsbedingt kein Handel statt. Die US-Börsen melden sich dagegen am Montag wieder aus der Osterpause am Karfreitag zurück.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones Newswires / Reuters