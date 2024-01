Rekorde an den US-Borsen treiben Börse in Frankfurt an: DAX zum Start in die Handelswoche mit Aufschlägen

Marktbericht

Der deutsche Leitindex steigt mit Gewinnen in die neue Handelswoche ein.

Der DAX legt zum Handelsauftakt 0,78 Prozent auf 16.684,10 Punkte zu und bleibt auch im Handelsverlauf auf grünem Terrain.

Rekordhohe US-Börsen hellen am Montag auch die Laune der DAX-Anleger auf. Damit lässt der deutsche Leitindex wieder die 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend hinter sich und setzt sich zugleich von seinem in der Mitte der Vorwoche markierten Jahrestief bei 16.345 Punkten weiter nach oben ab.

Rückenwind durch US-Aktienmarkt

Händler vermissen allerdings noch echten Kaufdruck am Markt, die aktuellen Kursgewinne seien nur eine "Pflichtübung" nach den Rekordvorlagen von der Wall Street vom Freitag. Dies zeige sich vor allem im bislang nur durschschnittlichen Volumen. Allerdings sei der wichtigste Widerstand der Seitwärtsbewegung im Bereich um rund 16.780 Punkte überwunden worden. Daher bestehe weiteres Aufwärtspotenzial.

In den Vereinigten Staaten hatten gute Quartalszahlen und der Hype um Künstliche Intelligenz (KI) die Indizes am Freitag angetrieben. In Asien war der Wochenbeginn zumindest in Japan ebenfalls freundlich.

EZB rückt wieder in den Anlegerfokus

Im Blick steht in dieser Woche in Europa die Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Eine Zinsänderung wird allerdings nicht erwartet. Angesichts der Zinssenkungen, die der Markt für den Jahresverlauf schon einpreist, dürften aber die Begleitaussagen der Notenbanker stark im Fokus stehen. Auch die Berichtssaison mit den Quartalsbilanzen einiger US-Tech-Giganten könnte im Wochenverlauf Impulse mit sich bringen.

Unternehmensmeldungen im Fokus

In Deutschland gab es am Morgen Zahlen vom Finanzdienstleister Hypoport SE zum Transaktionsvolumen auf der Kreditplattform Europace. Und diese kamen positiv an.

Für die Aktien von Brenntag dagegen geht es am Markt abwärts, nachdem die US-Bank JPMorgan den Aktien des Chemikalienhändlers vor der bald erwarteten Geschäftszahlen den Status "Negative Catalyst Watch" verliehen hat. Analyst Chetan Udeshi sieht damit vorübergehend negative Kurstreiber.

Die Aktien des Windkraftanlagenbauers Nordex rücken ebenfalls in den Anlegerfokus, nachdem das Bankhaus Metzler seine Kaufempfehlung strich.

Redaktion finanzen.net mit Material von dpa afx und Dow Jones Newswires