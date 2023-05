Rote Vorzeichen im Handel an der Frankfurter Börse: DAX fällt weiter von 16.000er-Marke zurück

Der DAX eröffnete bei 15.950,89 Punkten um nur 0,01 Prozent schwächer. Aktuell verliert das Börsenbarometer 0,3 Prozent auf 15.905,70 Zähler und vergrößert damit den Abstand zur psychologisch wichtigen 16.000er-Marke.

"Die Aktienmärkte bleiben seitwärts gerichtet", schrieb am Morgen die Credit Suisse im Nachgang der New Yorker Börsen, die am Vortag wie der DAX keine klare Richtung fanden. Vier Wochen bewegt sich der deutsche Leitindex schon in einer Spanne von rund 350 Punkten. Unter 15.700 Zählern bekommt er Unterstützung, bei 16.000 ist dann aber Schluss gewesen.

Zahlenflut geht weiter

Am heutigen Tag stehen erneut viele deutsche Unternehmen mit ihren Quartalsberichten im Zentrum der Aufmerksamkeit. So hat etwa Daimler Truck im ersten Quartal dank hoher Nachfrage und besserer Versorgung mit Halbleitern deutlich mehr Gewinn erzielt. Dagegen ist der Gesundheitskonzern Fresenius mit einem deutlichen Ergebnisrückgang ins Jahr gestartet, schnitt aber immer noch besser ab, als von Experten erwartet worden war. Einblick in die Bücher gewährten zudem unter anderem auch Fresenius Medical Care, K+S und Evonik.

Zurückhaltung vor Inflationsdaten am Mittwoch

Auf der Konjunkturseite warten Investoren auf die US-Inflationszahlen am Mittwoch und erhoffen sich daraus Rückschlüsse auf das Ende des Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank Fed. Auch aus Deutschland werden zur Wochenmitte neue Daten zur Teuerung vorgelegt. Zudem treiben Investoren die vorgelegten chinesischen Außenhandelszahlen um, die eine Abkühlung des globalen Wachstums signalisieren. Ein Thema bleibt laut der Credit Suisse auch ein drohender Zahlungsausfall der US-Regierung, sollte der Kongress nicht bald die Schuldenobergrenze anheben.

Beruhigung bei US-Regionalbanken

Entspannungssignale gibt es von den Regionalbanken in den USA. US-Finanzministerin Janet Yellen erklärte, dass einige regionale Bankaktien weiterhin unter Druck stünden, die Einlagen sich jedoch stabilisiert hätten und die Regulierungsbehörden bereit stünden, falls weitere Ansteckungsängste aufkämen. Der US-Bankensektor ist laut einem Bericht der Notenbank auch nach dem Kollaps mehrerer Regionalbanken weiterhin widerstandsfähig.





Redaktion finanzen.net mit Material von dpa (AFX), Reuters und Dow Jones Newswires

Ausgewählte Hebelprodukte auf Daimler Truck Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Daimler Truck Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Daimler Truck

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag