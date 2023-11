Ruhiger Handel an der Börse Frankfurt: DAX an Thanksgiving kaum verändert

Marktbericht

Vor wichtigen Konjunkturdaten aus der Eurozone geht es am Donnerstag am deutschen Aktienmarkt zum Handelsauftakt ruhig zu. Impulse aus den USA sind heute wegen des dortigen Feiertags Thanksgiving nicht zu erwarten.

Der DAX ging bei 15.976,62 Punkten um nur 0,12 Prozent höher in die Sitzung. Aktuell steht ein kleines Plus von 0,08 Prozent auf 15.971,16 Zählern an der Tafel-

Doch schon kurz nach dem Handelsbeginn werden die Einkaufsmanagerindizes aus dem verarbeitenden Gewerbe in Deutschland und Frankreich im November veröffentlicht und könnten neuen Schwung liefern. Sie gelten als früher Indikator für die Nachfrage der Unternehmen.

DAX tut sich mit 16.000er-Marke noch schwer

Am Mittwoch war der DAX denkbar knapp an der runden Marke von 16.000 Zählern gescheitert. Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets sieht für das Börsenbarometer in der laufenden Aufwärtsbewegung grünes Licht. "Doch die Psychologie spielt hier eine entscheidende Rolle". Könne der Leitindex die Schallmauer von 16.000 Punkten nicht zeitnah durchbrechen, dürften trotz des intakten Trends verstärkt Gewinnmitnahmen einsetzen, glaubt er.

Erhöhte Absicherungsquoten deuten darauf hin, dass es bis Montag nur noch wenig Bereitschaft zu neuen Engagements und der Reaktion auf neue Nachrichten gibt. Denn mit den geschlossenen US-Börsen und dem Feiertag Thanksgiving dürften viele US-Trader in ein langes Wochenende gegangen sein.

EZB-Protokoll wird veröffentlicht

Am heutigen Donnerstag stehen die neuesten Einkaufsmanager-Indizes (PMI) rund um den Globus zur Veröffentlichung an. Größere Abweichungen von den Erwartungen könnten die erhoffte Ruhe kräftig durcheinanderwirbeln. Denn für internationale Investoren zählen sie zu den wichtigsten Frühindikatoren für die Konjunktur und damit auch die Gewinnerwartungen der Aktien. Dazu kommen einige Zentralbank-Termine. Von der EZB wird das Protokoll der jüngsten Sitzung Ende Oktober vorgelegt. Auch hier hoffen Anleger, weniger falkenhafte Töne herauslesen zu können - auch wenn diese Hoffnungen wie zuletzt beim Fed-Protokoll immer wieder enttäuscht wurden.

Kappungsgrenze für DAX-Indexfamilie ändert sich

Die Deutsche Börse wird - wie von Experten erwartet - die sogenannte Kappungsgrenze für die DAX-Indexfamilie von derzeit 10 auf 15 Prozent erhöhen. Die neue Grenze soll mit der Indexüberprüfung am 18. März 2024 wirksam werden. Ein Unternehmen darf nach dem Regelwerk höchstens das Gewicht der Kappungsgrenze haben, das lag bislang bei zehn Prozent. Steigt die Aktie dennoch schneller als andere Werte oder der Index, wird ihr Anteil entsprechend begrenzt. Das behindert wiederum die Kursentwicklung des Leitindex und des betroffenen Werts.

Derzeit ist SAP der wertvollste in Deutschland börsennotierte Konzern. Die Marktkapitalisierung des Softwareherstellers kletterte in diesem Jahr um fast die Hälfte auf zuletzt 173 Milliarden Euro. Die Aktie ist derzeit die einzige im DAX, die von der 10-Prozent-Kappungsgrenze betroffen ist.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires