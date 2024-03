Marktbericht

Spannung vor US-Zinsentscheid: DAX knapp unter Rekordmarke bei 18.000 Punkten

20.03.24 12:24 Uhr

Am Mittwoch trauen sich Anleger mit Blick auf den Fed-Leitzinsentscheid am Abend nicht so recht aus der Deckung.

Der DAX zeigte sich zu Sitzungsbeginn auf Vortagesniveau bei 17.987,91 Punkten. Aktuell legt das Börsenbarometer 0,24 Prozent auf 18.030,24 Zähler zu. Erst am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex bei 18.039,05 Punkten einen neuen Rekord geknackt. Der Rekord-Schlusskurs liegt aktuell bei 17.965,11 Einheiten. "Woche der Notenbanken": US-Zinsentscheid am Abend Vor der im Tagesverlauf anstehenden US-Zinsentscheidung ist Zurückhaltung unter Anlegern angesagt. An eine Änderung des Leitzinses glaubt niemand, aber der Markt hofft auf Signale, wann mit der ersten Zinssenkung zu rechnen ist. Zuletzt hatten sich die Erwartungen immer weiter zeitlich nach hinten verschoben. Die Anleger erhoffen sich aber Hinweise, wann mit der ersten Zinssenkung zu rechnen ist und vor allem, wie stark die Notenbanker im Verlauf des Jahres an der Zinsschraube drehen werden. Zinsen bleiben in China wie gehabt Auch in China gab es derweil eine Zinsentscheidung, die People's Bank of China hat ihren wichtigsten Zins (Loan Prime Rate) bestätigt, was auch so erwartet worden war. Die Hoffnungen, dass die Behörden beherzt die lahmende Konjunktur durch Stimuli in Schwung bringen, schwinde, heißt es auch mit Blick auf die Geldpolitik . Redaktion finanzen.net / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

