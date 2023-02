Tag nach EZB-Leitzinserhöhung: DAX verliert an Frankfurter Börse - US-Jobdaten erwartet

Nach einer neuen Jahresbestmarke von 15.521 Zählern am Vortag büßte der DAX am Freitag zu Beginnn des Handels 0,65 Prozent auf 14.408,40 Punkte ein. Im Anschluss geht es weiter abwärts - minus 0,86 Prozent auf 15.376,39 Indexeinheiten stehen aktuell an der Kurstafel.

US-Arbeitsmarktbericht im Fokus

Nachdem die Zinsentscheide abgehakt sind und die Hoffnung wächst, dass die Zinsspirale bald zu Ende gehen könnte, warten die Anleger nun mit dem US-Arbeitsmarktbericht auf das nächste Highlight. Die Experten der ING Bank halten es für möglich, dass nach einem schwachen Umfrageergebnis des Dienstleisters ADP einige Investoren auch auf schwache Monatszahlen der Regierung spekulieren.

Von Reuters befragte Experten erwarten, dass sich der Stellenaufbau zu Beginn des Jahres abgeschwächt hat und rechnen mit 175.000 neuen Jobs außerhalb der Landwirtschaft. Im Dezember waren es noch 223.000 gewesen. Mit Spannung blicken Experten auch auf die Zahlen zum Lohndruck - einer der Faktoren, welche die weitere Entwicklung der Inflation beeinflussen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Reuters

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag