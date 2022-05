Trotz Rückenwind aus den USA: DAX startet nur minimal höher - Weiter unter 14.000-Punkte-Marke

Der DAX steigt zur Eröffnung um 0,14 Prozent auf 13.958,92 Punkte. Damit bewegt er sich zunächst weiterhin unterhalb der Marke von 14.000 Punkten, unter die er zum Wochenstart erneut gefallen war.

Ein kleiner Rückenwind für den deutschen Markt kommt aus den USA, vor allem von der NASDAQ, die am Vortag kräftig zugelegt hatte. Laut Experte Martin Utschneider vom Bankhaus Donner & Reuschel bleibt der DAX jedoch angezählt: "Die Rezessionstendenz bleibt das alles überschattende volkswirtschaftliche Thema". Der zum Jahresbeginn begonnene Abwärtstrend des DAX habe unverändert Bestand.

In der Eurozone dürften Anleger am Dienstag vor allem Arbeitsmarktdaten aus Deutschland und dem Währungsraum im Blick haben. In den USA werden Auftragsdaten aus der Industrie erwartet. In Washington beginnt die Zinssitzung der US-Notenbank Fed, von der zwecks Bekämpfung der hohen Inflation ein großer Zinsschritt erwartet wird. Ihre Beratungsergebnisse wird die Federal Reserve am Mittwochabend bekanntgeben.

Bilanzsaison läuft weiter auf Hochtouren

Daneben prägen die Quartalsberichte der Unternehmen weiter das Bild. Am Vorabend enttäuschte der Chemiekonzern Covestro mit einer niedrigeren Gewinnerwartung für 2022. Vor Börsenbeginn veröffentlichte zudem die Deutsche Post Quartalszahlen, die laut einem Händler besser als erwartet sind. Auch Scout24 und Pfeiffer Vacuum öffneten bereits vor Börsenstart ihre Bücher.



Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Ralph Orlowski/Getty Images