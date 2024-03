Marktbericht

Am Dienstag bewegt sich der DAX leicht im Plus - es reicht aber für neue Höchststände.

Der DAX begann den Tag in der Nähe des Montagsschlusskurs bei 18.262,11 Punkten. Zwischenzeitlich erreichte er bei 18.358,24 Zählern ein neues Rekordhoch. Aktuell steht ein Gewinn von 0,48 Prozent auf 18.349,19 Punkte an der Tafel.

In den vergangenen drei Handelstagen hatte der DAX jeweils einen Höchststand erreicht. Erst gestern beendete das Börsenbarometer den Tag bei 18.261,31 Punkten - ein neuer Rekord-Schlussstand.

Korrektur voraus?

Im Handel sieht man sich mehrende Hinweise für eine Korrektur an den Aktienmärkten nach dem seit Monaten anhaltenden Rekordlauf. Die Märkte seien technisch massiv überkauft. Getrieben werde die Hausse vor allem von Investoren, die sich gezwungen sähen, angesichts der steigenden Kurse auf erhöhtem Niveau zu kaufen.

Konjunkturaussichten verbessern sich

Der von der GfK und dem Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM) für April erhobene Konsumklimaindex stieg auf minus 27,4 (März revidiert: minus 28,8) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf minus 28,0 Punkte prognostiziert. Basis war ein vorläufiger März-Wert von minus 29,0 gewesen.

Nebenwerte heute im Fokus

Am deutschen Markt stehen am Dienstag vor allem Nebenwerte aus dem SDAX im Fokus. Am Vortag war der Kleinwerteindex auf den höchsten Stand seit fast zwei Jahren geklettert. Die Experten von Index Radar hatten jüngst bereits darauf hingewiesen, dass Nebenwerte zu einer Aufholjagd ansetzen könnten. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft habe sich aufgehellt, die Belastungen durch hohe Energiepreise und erschwerte Refinanzierungsbedingungen rückten offenbar allmählich in den Hintergrund. Unternehmen aus dem SDAX seien deutlich stärker mit der heimischen Wirtschaft verflochten als global aufgestellte DAX-Konzerne und hätten bisher weniger von der guten Stimmung am Aktienmarkt profitiert.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires