US-Zinswende voraus: DAX stark über 14.400-Punkte-Marke

Der DAX eröffnete den Mittwochshandel um 2,36 Prozent stärker bei 14.245,77 Zählern und damit über der psychologisch wichtigen Marke von 14.000 Punkten. Aktuell steht ein Plus von 3,84 Prozent auf 14.451,92 Zähler an der Kurstafel.Am Dienstag hatte er knapp im Minus bei 13.917,27 Einheiten geschlossen.

USA vor Zinswende

An der Börse gilt eine Zinserhöhung der US-Notenbank um einen Viertel Prozentpunkt als ausgemacht. Daher sei entscheidend, welchen Ton Fed-Chef Jerome Powell in seiner Pressekonferenz anschlage, so Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. Investoren warten vor allem auf Signale für möglicherweise drastischere Schritte in den kommenden Monaten und für den Ziel-Zins zum Ende des aktuellen Erhöhungszyklus.

Weitere Hinweise hierauf versprechen sie sich von den anstehenden US-Einzelhandelsumsätzen. Experten erwarten für Februar ein Plus bei den US-Einzelhandelsumsätzen von 0,4 Prozent, nachdem die Umsätze im Vormonat noch 3,8 Prozent zugelegt hatten. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft.

Russische Anleihen im Blick

Daneben verfolgten Anleger weiterhin die Entwicklung des Ukraine-Kriegs aufmerksam. In diesem Zusammenhang rücken russische Anleihen ins Rampenlicht. Im Tagesverlauf werden Zinsen für zwei Dollar-Bonds im Volumen von insgesamt 117 Millionen Dollar fällig. Wegen der westlichen Sanktionen als Reaktion auf den Einmarsch in die Ukraine ist allerdings unklar, ob Russland die Zahlungen leistet und ob dies in Dollar oder Rubel geschieht.

Redaktion finanzen.net / Reuters

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, KenDrysdale / Shutterstock.com