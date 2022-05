Verluste ausgeweitet: DAX korrigiert auch zum Wochenstart weiter

Der DAX stieg mit einem Verlust von 0,37 Prozent bei 13.624,92 Punkten in den Handel ein und taucht nun tiefer auf negatives Terrain ab.

Angesichts anhaltender US-Schwäche setzt sich damit auch am deutschen Aktienmark die Korrektur fort. Seit seinem Zwischenhoch Ende März bei 14.925 Punkten befindet sich der deutsche Leitindex im Abwärtstrend. Am Freitag hatten sich auch die US-Indizes deutlich schwächer präsentiert. Auch in Asien dominieren zum Wochenstart die Verkäufer den Handel.

"Die neue Woche beginnt wie die alte Woche aufgehört hat. Die Börsianer sehen weiterhin rot", sagte Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners am Morgen. "Wir haben im Moment überall Risiken. Da fällt es schwer, positiv in die Zukunft zu schauen", so der Experte. Anleger sorgen sich im Umfeld steigender Zinsen und Kosten generell um das Wachstum. Als große Unsicherheitsfaktoren bleiben der Ukraine-Krieg und die Auswirkungen der aktuell in China erlassenen Pandemie-Einschränkungen. Von dort kamen am Montag schwache Handelszahlen.

Als weiteres Damokles-Schwert hänge eine mögliche weitere Eskalation des Ukraine-Kriegs über der Börse, sagt Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. "Deshalb sind nun alle Augen auf Putins Rede am Montag gerichtet." Russland wies in der alten Woche Gerüchte zurück, denen zufolge Staatspräsident Wladimir Putin am Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland der Ukraine formal den Krieg und eine Generalmobilmachung verkünden wird.

Daneben hält eine neue Welle von Firmenbilanzen Investoren auf Trab.

Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Reuters

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag