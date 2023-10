Volatiler Wochenauftakt an der Börse Frankfurt: DAX wieder fester - Konflikt im Nahen Osten bleibt im Fokus

Marktbericht

Nachdem die vergangene Woche schwach zu Ende gegangen war, zeigt sich der DAX am ersten Handelstag der neuen Woche zeitweise etwas höher.

Der DAX stieg bei 15.219,42 Punkten um 0,22 Prozent fester in den Montagshandel an der Frankfurter Börse ein und verlor im Anschluss zunächst Gewinne. Aktuell befindet sich das Börsenbarometer wieder um 0,22 Prozent im Plus bei 15.220,75 Einheiten.

Eskalation im Nahost-Konflikt befürchtet

Von den asiatischen Handelsplätzen kam am Morgen kein Rückenwind für die hiesigen Börsen, in China ging es trotz einer kräftigen Geldspritze der dortigen Notenbank und verschärfter Bestimmungen für Leerverkäufe von Aktien mit den Kursen bergab. Dazu bleiben die Anleger aufgrund der heftigen Kämpfe im Nahen Osten nervös: Die Gewaltspirale im Nahen Osten sorge für massive Verunsicherung, hieß es auch am Montag.

Die Geopolitik bleibt somit auch zum Wochenauftakt im Mittelpunkt. US-Außenminister Antony Blinken reist am Montag erneut zu Gesprächen nach Israel. Der US-Chefdiplomat war bereits am Donnerstag dort und bereiste seither mehrere Länder in der Region. Erwartet wird weiter eine Bodenoffensive des israelischen Militärs im Gazastreifen. Unklar ist, wann diese beginnen könnte. Auch die zunehmenden Spannungen an der libanesisch-israelischen Grenze verstärken die Sorge vor einer Ausweitung des Konflikts.

Deutsche Verbraucher können auf geringere Inflation hoffen

Bei den Konjunkturdaten rückt die Inflation wegen der Daten zu den Großhandelspreisen im September des Statistischen Bundesamts in den Fokus. Dabei sind die Preise wegen günstigerer Energie um durchschnittlich 4,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gefallen. Das ist der sechste Rückgang und zugleich der stärkste seit Mai 2020, als der Ausbruch der Corona-Pandemie auch für ökonomische Verwerfungen sorgte. Von August auf September zogen die Großhandelspreise dagegen leicht an, und zwar um 0,2 Prozent. Der Großhandel gilt als Scharnier zwischen Herstellern und Endkunden, Preissenkungen kommen meist verzögert auch bei den Verbrauchern an.

Experten: Konjunkturlage besser als Stimmung

Die Stimmung an den Kapitalmärkten leide unter den aktuellen geopolitischen Entwicklungen in Israel und dem Gazastreifen, den hohen Zinsen und den durchwachsenen Wachstumsaussichten, schreiben die Experten der Schweizer Privatbank Julius Bär. Gleichzeitig scheine die aktuelle Konjunkturlage aber besser zu sein als die Stimmung.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Reuters