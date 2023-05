Vor wichtigen US-Inflationsdaten: DAX tendiert an Frankfurter Börse niedriger

Aktien in diesem Artikel Indizes in diesem Artikel DAX 40 15.923,9

Der DAX stieg nur wenig verändert in den Mittwochshandel ein - zum Start ging es 0,11 Prozent auf 15.973,38 Prozent leicht nach oben. Aktuell gibt das Börsenbarometer 0,4 Prozent auf 15.891,19 Zähler nach.

US-Inflationsdaten voraus

Im Mittelpunkt stehen am Mittwoch die US-Inflationsdaten. Die UBS geht davon aus, dass die Inflation "immer noch zu hoch ist, um sich damit wohl zu fühlen". Die Jahresteuerungsrate war im März um einen vollen Prozentpunkt auf 5,0 Prozent gesunken. Die Notenbank Fed kann dies als Etappensieg verbuchen. Von Reuters befragte Analysten rechnen damit, dass die Rate im April stabil auf diesem Niveau bleibt. Laut Fed-Chef Jerome Powell dürfte es jedoch noch ein langer Weg sein, bis das Ziel einer Inflationsrate von 2,0 Prozent erreicht wird.

Die Experten der Schweizer Großbank gehen wie Anleger generell davon aus, dass die Fed eine Zinspause einlegt. Die Zentralbank hob ihren Leitzins jüngst auf die neue Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent an. Eine von vielen erhoffte Lockerung sehen sie gleichwohl aber noch in weiter Ferne - und damit auch einen Grund für Anleger, wieder mehr ins Risiko zu gehen. Es könnte sich damit fortsetzen, dass der DAX unter 15.700 Zählern eine Unterstützung bekommt, die 16.000er Marke aber eine zu hohe Hürde ist.

US-Schuldenlage sorgt für Risikovermeidung

Laut der Commerzbank meiden Anleger das Risiko auch wegen des befürchteten Zahlungsausfalls der US-Regierung. Auch nach einem Treffen mit hochrangigen Republikanern und Demokraten im Weißen Haus ist bei den Gesprächen über eine höhere Schuldenobergrenze kein Durchbruch in Sicht. Wir sind uns einig, dass wir unsere Diskussionen fortsetzen und uns am Freitag wieder treffen werden", sagte Präsident Joe Biden am Vortag nach einem Austausch mit Anführern beider Parteien.

Bilanzsaison geht weiter

Bei den Unternehmen legte Europas größter Energienetzbetreiber, E.ON, seine Zahlen zum ersten Quartal vor - auch die DAX-Titel Brenntag SE und Siemens Healthineers haben ihre Bücher geöffnet.

Im MDAX wurde der Chemiekonzern LANXESS nach einem Gewinnrückgang zum Jahresstart in der Tendenz etwas vorsichtiger für den um Sondereffekte bereinigten operativen Jahresgewinn.

EVOTEC SE, die tags zuvor aus dem MDAX herausgenommen wurden, da der Pharma-Wirkstoffforscher aufgrund einer Cyberattacke seinen Jahresbericht nicht hatte rechtzeitig vorlegen können, ziehen nun wegen einer Partnerschaft Aufmerksamkeit auf sich.

Zudem lädt Volkswagen seine Aktionäre zur ersten regulären Hauptversammlung in Präsenz seit der Corona-Krise ein. Kritische Fragen von Aktionären werden zur Softwaretochter Cariad erwartet, deren Vorstand Volkswagen jüngst ausgetauscht hat.

Redaktion finanzen.net mit Material von Reuters und dpa (AFX)

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag