Vor Zinsentscheid der Fed: DAX wagt erneut Erholungsversuch - Nervöser Handelstag voraus

Der deutsche Leitindex DAX 40 steigt mit einem Plus von 1,32 Prozent bei 13.480,50 Punkten in den Handel ein.

Die Nervosität bleibt aber hoch. Die Frage am Markt lautet, ob die Fed den Leitzins am Abend um 0,50 Prozentpunkte oder gleich um 0,75 Punkte anheben wird. Der für Aktienanleger schlechtere Fall eines größeren Zinsschrittes könnte in den Kursen schon vorweggenommen sein, heißt es bei Experten.

Die Fed habe bei ihren Entscheidungen immer einen Blick auf die Finanzmärkte , stecke aber diesmal aufgrund der hohen Inflation in der Zwickmühle und habe deshalb wenig Spielraum, die Finanzmärkte mit einer nicht ganz so harten Gangart zu beruhigen, warnte Devisen-Analystin Antje Praefcke von der Commerzbank.

Nachdem die mit der hohen Inflation verbundenen Zins- und Konjunktursorgen den Dax binnen weniger Tage schon 1.400 Punkte gekostet haben, kommen zur Wochenmitte wieder ermutigende Nachrichten aus China mit Zahlen aus der Industrie und dem Einzelhandel. Diese lagen laut dem Analysten Michael Hewson vom Handelshaus CMC Markets leicht über den Markterwartungen.

