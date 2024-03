Marktbericht

Am Freitag tendiert der deutsche Aktienmarkt auf hohem Niveau und nahe seiner gestern aufgestellten Bestmarken.

Werte in diesem Artikel

Der DAX wies zum Handelsstart einen Aufschlag von 0,04 Prozent auf 17.849,85 Zähler aus. Inzwischen geht es 0,16 Prozent auf 17.813,90 Punkte nach unten.

Am Donnerstag hatte er bei 17.879,11 Zählern ein neues Rekordhoch, auch der Schlussstand von 17.842,85 Punkten markierte eine neue Bestmarke. Die Aussicht auf eine Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) in den kommenden Monaten hat die Börsen gestützt. An der Wall Street ging es ebenfalls bergauf.

Warten auf US-Arbeitsmarktdaten

Im Rampenlicht am Freitag steht der US-Arbeitsmarktbericht für Februar. Die Investoren erhoffen sich daraus Hinweise auf die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed, die versucht, mit hohen Zinsen die Inflation zu dämpfen und den heiß gelaufenen Jobmarkt abzukühlen. Trotz der geldpolitischen Straffung dürfte der Stellenaufbau allerdings laut Expertenschätzung mit 200.000 weiterhin kräftig ausfallen. Der robuste Arbeitsmarkt spricht nach Ansicht vieler Ökonomen gegen eine rasche erste Zinssenkung, die derzeit gegen Mitte des Jahres erwartet wird.

Deutsche Produktion steigt im Januar unerwartet

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands ist im Januar entgegen den Erwartungen nicht gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stieg sie gegenüber dem Vormonat um 1,0 Prozent und lag um 5,5 (Dezember: 3,5) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Der für Dezember gemeldete monatliche Produktionsrückgang von 1,6 Prozent wurde auf 2,0 Prozent revidiert.



Redaktion finanzen.net / Reuters / Dow Jones Newswires