Woche des EZB-Leitzinsentscheids: DAX startet knapp behauptet in den Montag an Frankfurter Börse

Zu Beginn der Woche notiert der DAX marginale 0,05 Prozent bei 15.435,16 Zählern im Plus. Belastet von Sorgen um das US-Bankensystem hatte er am Freitag 1,3 Prozent niedriger bei 15.427,97 Punkten geschlossen.

Die US-Behörden kündigten ein Stützungspaket an, nachdem der taumelnde amerikanische Start-Up-Finanzierer Silicon Valley Bank (SVB) nach Börsenschluss in Europa am Freitag geschlossen werden musste. Es handelt sich um die größte Bankenpleite seit der Finanzkrise. Die dafür verantwortlichen Milliardenverluste aus dem Verkauf eines Anleiheportfolios der SVB hatten bei den Anlegern Angst vor ähnlichen Problemen bei weiteren Banken geschürt und die Kurse in dem Sektor Ende vergangener Woche weltweit auf Talfahrt geschickt.

Verkaufsinteresse der Börsianer

"Wir sehen aktuell gutes Verkausfinteresse", so ein Marktteilnehmer. Die Stimmung habe sich eingetrübt, daher bleibe abzuwarten, ob die Käufer einen erneuten Rücksetzer kauften. Ansonsten könnte der Terminkontrakt im Vorfeld des Großen Verfalls am Freitag zur Schwäche tendieren. Ein erstes Warnsignal würde liefern, wenn der März-Kontrakt unter das Freitagstief bei 15.278 Punkten fallen würde.

Preis- und Konjunkturzahlen stärker im Fokus der Notenbanken

Aktienanleger brauchen in den kommenden Tagen weiter ein dickes Fell. Nicht nur, weil der Frühling auf sich warten lässt, sondern auch, weil wegweisende Entscheidungen anstehen, die die zuletzt wieder groß gewordenen Zinssorgen betreffen. Als Dreh- und Angelpunkt für die Finanzmärkte gelten die am Dienstag anstehenden US-Verbraucherpreise sowie der nächste Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag.

Es zeichnet sich ab, dass Preis- und Konjunkturzahlen noch stärker in den Fokus der Notenbanken rücken. Laut Ulrich Kater, Chefvolkswirt bei der Dekabank, fahren diese derzeit "auf Sicht", sodass aktuelle Datenveröffentlichungen "einen unmittelbaren Einfluss auf Höhe und Timing des nächsten Zinsschrittes haben werden". Mehr und mehr wird dabei die Lohnentwicklung zum Thema wegen befürchteter Zweitrundeneffekte. Während die Arbeitslosigkeit gering bleibt, droht von steigenden Löhnen zusätzlicher Inflationsdruck auszugehen.

EZB unter Zugzwang

Edgar Walk von der Privatbank Metzler sieht die EZB am Donnerstag wegen der gestiegenen Inflationserwartungen unter Zugzwang, um weiterhin als "kompromisslose Hüterin der Preisstabilität" wahrgenommen zu werden. Er rechnet damit, dass die europäischen Zentralbanker den Leitzins auf mindestens 3,0 Prozent anheben und schon für die nächste Sitzung im Mai einen weiteren Schritt von 0,5 Prozentpunkten ankündigen werden. Eine gewisse Wahrscheinlichkeit bestehe, dass der Leitzins sogar gleich auf 3,25 Prozent angehoben wird.

