Wochenmitte an der Frankfurter Börse: DAX pendelt um Nulllinie

Der DAX begann die Mittwochssitzung 0,09 Prozent niedriger bei 15.883,61 Punkten. Derzeit legt das Börsenbarometer 0,21 Prozent auf 15.930,63 Zähler zu.

Die Unsicherheiten angesichts der erreichten Schuldenobergrenze der USA halten den DAX weiter im Zaum.

Möglicher US-Zahlungsausfall bleibt Belastungsprobe

Die jüngsten Gespräche des US-Präsidenten mit Spitzenvertretern der oppositionellen Republikaner endeten mit einer vorsichtigen Annäherung zwischen beiden Seiten, aber keinem Durchbruch. Analysten äußern sich skeptisch, dass es bald zu einer Einigung im Schuldenstreit kommt. Seema Shah, Marktstrategin bei Principal Asset Management, warnte: "Weil beide Seiten wissen, was auf dem Spiel steht, ist ein Zahlungsausfall unwahrscheinlich. Allerdings wird jeder Tag, der bis zum 1. Juni verstreicht, ohne dass eine Lösung gefunden wird, wahrscheinlich die Volatilität an den Märkten erhöhen."

Inflationszahlen aus der Euro-Zone ante portas

Auf Konjunkturseite erwartet die Anleger die endgültigen Daten für die Inflation in der Euro-Zone im April. Von Reuters befragte Ökonomen rechnen damit, dass es bei dem in einer Schätzung ermittelten Wert von 7,0 Prozent bleibt, nach 6,9 Prozent im März. Der leichte Anstieg zeigt, dass der Kampf der EZB gegen den anhaltenden Preisschub in der 20-Ländergemeinschaft noch längst nicht gewonnen ist. Denn die Inflation liegt weiter deutlich über der angestrebten Zielmarke von zwei Prozent.

