Wochenstart an Frankfurter Börse: DAX beginnt den Tag schwächer - Konjunkturdaten im Blick

Der DAX notierte zur Startglocke 0,29 Prozent niedriger bei 14.487,43 Punkten.

In der Vorwoche hatte er nur um wenige Punkte die neunte Gewinnwoche in Serie verpasst, obwohl er am Freitag zwischenzeitlich mit 14.584 Punkten einen weiteren Höchststand seit Juni erreicht hatte. Orientierungsmarke nach oben bleibt das damalige Zwischenhoch bei 14.709 Punkten. Deutlichere Gewinne gibt es am Morgen in China und vor allem Hongkong. Hier hofften die Anleger auf die Lockerung der strikten Corona-Politik, sagte ein Börsianer. An der Wall Street hatte sich nach dem Kurssprung zur Wochenmitte vor dem Wochenende eher wenig getan.

Konjunkturdaten im Blick

Bei den Konjunkturdaten stehen zum Wochenstart vor allem Einkaufsmanagerindizes auf dem Terminkalender. Der S&P-Index für Deutschland und die Euro-Zone sollte Experten zufolge stabil bleiben. Für den ISM-Einkaufsmanagerindex in den USA gehen sie dagegen von einem Rückgang auf 53,1 Punkte von 54,4 Zähler im Vormonat aus. Jenseits des Atlantiks erwarten Investoren auch die Aufträge in der Industrie, die laut Prognosen mit Plus 0,7 Prozent deutlich über dem Vormonatsniveau von 0,3 Prozent liegen sollten.

Zudem überprüft die Deutsche Börse die Zusammensetzung des DAX und weiterer Auswahlindizes. Die Veränderungen werden am Montag nach Börsenschluss bekanntgegeben.

