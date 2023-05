Wochenstart an Frankfurter Börse: DAX kommt kaum vom Fleck

Der DAX stieg mit einem leichtem Plus von 0,04 Prozent bei 15.967,57 Punkten in den Handel ein. Auch im weiteren Verlauf hält sich das Börsenbarometer nahe der Nulllinie: Aktuell geht es marginale 0,01 Prozent auf 15.962,65 Zähler nach oben.

Nach der Rally vom vergangenen Freitag gehen die Anleger am Montag erst einmal vorsichtiger an deutsche Aktien heran. Die 16.000 Punkte bleiben für den DAX damit - vorerst - weiter eine zu hohe Hürde.

Verhalten positive Vorgaben aus Fernost

Die Börsen Asiens haben zum Wochenstart von einer wieder etwas besseren Stimmung an den Finanzmärkten profitiert und damit verhalten positive Vorgaben für den heimischen Aktienmarkt geliefert. In den USA ließen die Sorgen wegen der Krise einiger Regionalbanken etwas nach und ein solider Arbeitsmarktbericht hatte dort vor dem Wochenende Auftrieb verliehen.

"Sell in May - and go away"?

Das Börsenmotto "Sell in May", wonach die Phase ab Mai als eher träge angesehen wird, wird dennoch einmal mehr getestet. Am Freitag jedenfalls hatten die US-Börsen stark zugelegt - laut der ING Bank "trotz oder vielleicht gerade wegen unerwartet starker Beschäftigungszahlen". In Asien holen die Börsen dies mehrheitlich nach, was aber den Experten zufolge nur "von kurzer Dauer sein könnte." Marktbeobachter Andreas Lipkow zufolge bleibt das Niveau um die 16.000 Punkte angesichts der bevorstehenden Ereignisse "ein harter Brocken".

Am Mittwoch stehen Verbraucherpreisdaten aus den USA auf der Agenda.

Impulse von der Konjunkturfront

Zu Wochenbeginn gibt die Agenda noch relativ wenig her. Daten zur deutschen Industrieproduktion wurden bereits vorbörslich veröffentlicht und enttäuschten: Die deutsche Industrie hat ihre Produktion im März deutlich verringert. Gegenüber dem Vormonat sank die Gesamtherstellung um 3,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten zwar mit einem Rücksetzer gerechnet, diesen aber auf lediglich 1,5 Prozent veranschlagt. Weil die Produktion im Januar und Februar aber jeweils gestiegen war, ergibt sich für das gesamte erste Quartal ein klarer Zuwachs gegenüber dem Schlussviertel 2022.

Die Investment-Beratungsfirma Sentix veröffentlicht am Montag ihr Barometer zu den Konjunkturerwartungen der Börsianer im Mai. Laut den von Reuters befragten Volkswirten wird der Indikator nach den ausgebliebenen Energie-Engpässen im Winter auf minus 8,0 Punkte von minus 8,7 Punkten steigen.

Berichtssaison bleibt im Fokus

Auf Unternehmensseite legten Hypoport und Jungheinrich Zahlen vor. In den kommenden Tagen folgen dann aber viele Unternehmen mit ihren Quartalszahlen und Ausblicken.

Bei den Unternehmen stehen zudem die Autobauer AUDI, Mercedes und Volkswagen im Rampenlicht. Der Bundesgerichtshof (BGH) befasst sich erneut mit dem sogenannten Thermofenster - einer Steuerung, nach der die Abgasreinigung bei Dieselwagen nur bei bestimmten Außentemperaturen funktionierte und nach Ansicht der Kläger sonst höher war als gesetzlich erlaubt. Der BGH sah bislang keine Grundlage für Schadenersatzansprüche. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) urteilte im März dagegen, ein Käufer habe Anspruch auf Entschädigung, wenn ihm durch eine illegale Abschalteinrichtung wie das Thermofenster ein Schaden entstanden sei. Ob der BGH am Montag ein Urteil fällt, ist offen.



Redaktion finanzen.net mit Material von dpa (AFX) und Reuters

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag