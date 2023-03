Zinssorgen beherrschen Börse Frankfurt: DAX nach US-Arbeitsmarktzahlen leicht freundlich

Für den DAX ging es zum Sitzungsstart 0,2 Prozent auf 15.528,81 Punkte nach unten. Aktuell erholt sich das Börsenbarometer und notiert 0,27 Prozent auf 15.601,17 Zähler.

Am Dienstagvormittag hatte der DAX mit 15.706 Punkten einen weiteren Höchststand seit Februar des Vorjahres erreicht, dieses Niveau aber nicht halten können.

Powell-Rede als Belastungsprobe am Vortag

US-Notenbankchef Jerome Powell hatte mit der Aussicht auf weitere Zinserhöhungen den Börsen am Dienstag zugesetzt. Am Mittwoch steht er vor einem Ausschuss des Repräsentantenhauses den Abgeordneten Rede und Antwort.

Höhere Leitzinsen in Aussicht

Im Februar hatte die Fed ihr Tempo der Zinserhöhungen weiter verlangsamt und den Leitzins nur um 0,25 Prozentpunkte angehoben, nach einem halben Prozentpunkt im Dezember und davor viermal in Folge sogar je 0,75 Prozentpunkte. Nun zeichne sich wieder eine längere Periode mit höheren Zinsen ("Higher-for-longer") ab, so die Credit Suisse.

Konjunkturdaten: Deutsche Industrieproduktion über Erwartungen

Die Investoren warteten zudem auf die deutschen Produktionsdaten für Januar. Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands hat sich im Januar deutlich besser als erwartet entwickelt, was vor allem an einer starken Erholung der Bauproduktion lag. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhte sich die Produktion insgesamt gegenüber dem Vormonat um 3,5 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg um nur 1,5 Prozent gerechnet. Im Jahresvergleich sank die Produktion um 1,6 (Dezember: minus 3,3) Prozent.

US-Arbeitsmarktdaten

Außerdem standen Jobdaten der privaten Agentur ADP im Terminkalender, die einen Vorgeschmack auf den offiziellen Bericht am Freitag geben dürften. Ex Agrar wurden im Februar 242.000 neue Stellen geschaffen, während nach 119.000 im Vormonat mit 200.000 neubesetzten Stellen gerechnet worden war.

Am Abend wird zudem der Fed-Konjunkturbericht Beige Book erwartet.

Redaktion finanzen.net / Reuters / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag