Zinssorgen belasten Frankfurter Börse: DAX am Montag tiefer

Der DAX ging mit einem Verlust von 0,71 Prozent bei 15.367,04 Punkten in die Sitzung. Derzeit notiert das Börsenbarometer mit einem Abschlag von 0,73 Prozent bei 15.363,79 Zählern.

US-Arbeitsmarktbericht befeuert Zins-Ängste

Am Donnerstag hatte der DAX mit 15.520 Punkten noch einen weiteren Höchststand seit Mitte Februar 2022 erreicht. Damit hatte er seine Rally zum Jahresauftakt auf 11,5 Prozent ausgebaut. In den USA war es am Freitag abwärts gegangen - vor allem für zuletzt besonders gefragte Technologiewerte. Der enorm starke US-Arbeitsmarktbericht habe bei den Anlegern wieder Zinssorgen hervorgerufen, hieß es bei der Credit Suisse. Die Daten hätten die Einschätzung untermauert, dass die US-Notenbank ihren Zinserhöhungskurs auf ein Niveau über 5 Prozent fortsetzt. Auch an Asiens Börsen dominierten am Morgen die Verlierer.

Sentix-Daten im Fokus

Zum Wochenstart werden sich die Blicke der Börsianer auf frische Wirtschaftsdaten richten. Dass die Investoren in der Euro-Zone im Februar weiter auf eine mild verlaufende Rezession hoffen, dürfte der Erwartungsindex der Investment-Beratungsfirma Sentix zum Wochenstart zeigen. Die deutsche Industrie gewährt zudem Einblick in ihre Auftragsbücher.

Anleger hoffen weiter auf eine besser als befürchtet verlaufende Bilanzsaison. Einblick in die Bücher gewährt unter anderem Kupferkonzern Aurubis.

