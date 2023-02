Zinssorgen werden nach Fed-Protokoll kleiner: DAX startet an Frankfurter Börse freundlich

Der DAX stand zum Sitzungsbeginn 0,35 Prozent höher bei 15.453,29 Zählern.

Gestern war der DAX mit einem Tagestief von 15.247 Punkten gerade noch in der Handelsspanne der vergangenen beiden Wochen geblieben, bevor er sich letztlich deutlich stabilisierte.

Unstete Lage an der Wall Street

Auch an der Wall Street blieb die Lage wackelig. Immerhin schafften die Indizes der Technologiebörse NASDAQ ein kleines Plus. Im Fokus stand das jüngste Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed. Es zeigte große Zustimmung für den kleinen Zinsschritt Anfang Februar. Über eine Zinspause war laut Mitschrift nicht gesprochen worden. Die Experten der Credit Suisse sehen keine neuen geldpolitischen Signale für den von Zinssorgen geprägten Markt. Die Fed bleibe fokussiert auf Inflationsrisiken, und die Wirtschaftsdaten seit dem Meeting hätten ihre restriktive Haltung noch untermauert, hieß es.

Bilanz-Saison in vollem Gange

Geschäftszahlen legten am Donnerstag unter anderem Deutsche Telekom und Heidelberg Materials vor. Zudem wurde bekannt, dass spätestens 2024 mit Hasso Plattner auch der letzte der SAP-Gründer den Walldorfer Softwarekonzern verlässt. Bei den Konjunkturdaten veröffentlicht das Handelsministerium in Washington eine zweite Schätzung zur US-Wirtschaftsleistung im vierten Quartal. In Japan bleiben die Börsen feiertagsbedingt geschlossen.

