Zurückhaltung an Börse Frankfurt: DAX nach Verbraucherdaten kaum verändert

Marktbericht

Inflationszahlen aus Deutschland hieven den DAX am Mittwoch aus dem Minus an die Nulllinie.

Der DAX stieg bei 15.956,92 Punkten um 0,16 Prozent höher in den Mittwochshandel ein. Im Anschluss verließ die Anleger jedoch schnell der Mut und die vorbörslich gute Stimmung verpuffte. Das Börsenbarometer kämpfte sich am Nachmittag aber wieder aus der Verlustzone heraus an seinen Schlusskurs vom Vortag. Aktuell bewegt sich der Index 0,05 Prozent im Minus bei 15.922,33 Punkten.

Eine weitere Annäherung an die Marke von 16.000 Punkten bleibt vorerst aus. Laut dem Marktexperten Andreas Lipkow ist der DAX erneut am oberen Band seiner Konsolidierungszone zwischen 15.750 und 15.950 Punkten angekommen. Kurz vor Monatsende bleibt die August-Bilanz mit einem Minus von fast vier Prozent ziemlich negativ.

Anleger hoffen erneut auf Zinspause in den USA

Unerwartet schwache Konjunkturdaten aus den USA hatten am Vortag die Hoffnungen auf eine Zinspause der US-Notenbank Fed im September erneut aufleben lassen und den Börsen Schub gegeben. Die Daten waren indes nicht so schwach, dass sie Konjunktursorgen aufkommen ließen. Vielmehr hoffen Investoren vermehrt darauf, dass die Wirtschaft trotz der vielen Zinserhöhungen der vergangenen Monate sanft landen wird.

Die Vorgaben waren also gut, mit US-Börsen, die den Handel am Tageshoch beendet hatten, und auch in Asien ging der Handel zur Wochenmitte robust weiter. "Das Hauptthema des Abends war Risikobereitschaft", schrieb am Morgen die Commerzbank mit Blick auf die USA. In Deutschland scheinen die Anleger vor wichtigen Daten jedoch das Risiko zu scheuen.

Deutsche Inflationszahlen bestimmen weitere Richtung

Der ersehnte deutliche Rückgang der Inflation in Deutschland ist im August ausgeblieben. Die Verbraucherpreise lagen um durchschnittlich 6,1 Prozent höher als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch zu seiner ersten Schätzung mitteilte. Im Juli war die Inflationsrate auf 6,2 Prozent gefallen, nachdem sie im Juni auf 6,4 Prozent gestiegen war. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten diesmal einen deutlicheren Rückgang auf 6,0 Prozent erwartet.

Zahlen vom US-Arbeitsmarkt werfen ihre Schatten voraus

Am Nachmittag wird außerdem der ADP-Arbeitsmarktbericht vorgelegt, bevor am Freitag der monatliche offizielle Arbeitsmarktbericht folgt. Die Abkühlung des heißgelaufenen US-Arbeitsmarktes gilt als eines der Hauptziele der Fed bei der Senkung des Inflationsdrucks. Dazu wird mit dem PCE-Deflator einer der wichtigsten Indikatoren für die Politik der US-Notenbank vorgelegt.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires