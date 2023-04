Zurückhaltung an der Frankfurter Börse: DAX gibt leicht nach - Zahlenflut im Blick

Der DAX ging bei 15.836,79 Punkten mit einem kleinen Minus von 0,17 Prozent in den zweiten Handelstag der Woche. Im Anschluss rutscht er noch ein wenig tiefer ab und verliert derzeit 0,3 Prozent auf 15.816,41 Zähler. Die runde Marke von 16.000 Punkten scheint vorerst zu hoch zu sein.

Laut dem Marktbeobachter Stephen Innes von SPI Asset Management hält die Debatte über die konjunkturellen Aussichten die Kurse in Zaum. Zwar zeichne die Berichtssaison ein einigermaßen konstruktives Bild, es gebe jedoch auch Unsicherheit, etwa wie sich strengere Kreditvergabestandards auf das Wachstum auswirken.

Unternehmensnachrichten geben den Takt vor

Anleger müssen im Tagesverlauf eine Flut an Quartalszahlen verdauen. Am deutschen Markt steht am Dienstag etwa der Quartalsbericht des DAX-Wertes Daimler Truck im Blick. Der Nutzfahrzeughersteller startete überraschend gut ins neue Jahr. Dazu gesellen sich die Zahlenvorlagen von einigen Unternehmen aus dem Nebenwerteindex SDAX.

In den USA werden am Dienstag außerdem Unternehmensberichte vorgelegt, die global für die Anlegerstimmung von Bedeutung sind. Zu nennen sind vor allem die Resultate der Tech-Riesen Alphabet und Microsoft nach US-Börsenschluss, aber auch internationale Größen wie der Logistiker UPS oder die Schnellrestaurantkette McDonald's, die schon vor dem New Yorker Handelsstart berichten.

Bank-Aktien erfahren besondere Aufmerksamkeit

Für die Kurse von Bank-Aktien interessieren sich die Anleger nicht nur wegen der Quartalszahlen der Schweizer UBS, sondern auch wegen der unlängst im Zuge der US-Bankenkrise in Schieflage geratenen Regionalbank First Republic Bank, wo Kunden in den ersten drei Monaten des Jahres nun mehr Gelder abgezogen haben als erwartet.

Der Quartalsbericht der First Republic Bank rücke das Bankenrisiko wieder in den Fokus, erläuterte Thomas Altmann von QC Partners. "Diejenigen, die an die Bankenkrise bereits einen Haken gemacht haben, könnten das zu früh getan haben", so der Portfolio-Manager.

Auch EZB und Konjunktur im Blick

Am Dienstag dürften Anleger außerdem noch auf Äußerungen aus den Reihen der EZB achten. Nach wie vor ist ungewiss, ob die Notenbank auf ihrer nächsten Sitzung Anfang Mai eine kleinere oder eine größere Zinsanhebung durchführen wird. In den USA herrscht bereits die vor Zinssitzungen übliche Schweigeperiode, so dass von der Federal Reserve keine konkreten geldpolitischen Hinweise zu erwarten sind.

Auf Konjunkturseite haben Anleger zudem das Verbrauchervertrauen in den USA im Blick. Außerdem stehen noch einige Konjunkturdaten vom Immobilienmarkt an.

Redaktion finanzen.net mit Material von dpa (AFX) und Reuters

