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Markterwartungen

Commerzbank-Aktie gibt nach: Gewinnsprung von gesenktem Zinsausblick überschattet

Commerzbank-Aktie gibt nach: Gewinnsprung von gesenktem Zinsausblick überschattet

Die Commerzbank hat im dritten Quartal von einem starken Ertragswachstum bei gleichzeitig stabilen Kosten profitiert.

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Der Gewinn legte kräftig zu und erfüllte die Markterwartungen. Die Gewinnprognose bestätigte die Bank, wird aber für den Nettozinsüberschuss im Gesamtjahr wegen eines intensiveren Wettbewerbs etwas pessimistischer.

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Die Commerzbank steigerte den Nettogewinn in den drei Monaten um 45 Prozent auf 859 Millionen Euro. Analysten hatten in einem von der Bank selbst veröffentlichten Konsens mit 864 Millionen Euro gerechnet.

Die Erträge kletterten um 8,9 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro. Hier hatten die Analysten mit 3,28 Milliarden gerechnet. Grund war ein deutlicher Anstieg des Provisionsüberschusses.

Für das laufende Jahr strebt die Bank weiterhin einen Gewinn von mindestens 3,4 Milliarden Euro an nach 2,6 Milliarden im Vorjahr. Der Analystenkonsens steht bereits bei 3,55 Milliarden Euro, in den ersten neun Monaten hat die Bank 2,67 Milliarden Euro verdient.

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Die Gesamterträge werden weiter bei rund 13,2 Milliarden Euro gesehen nach 12,2 Milliarden im Vorjahr. Der Nettozinsüberschuss wird wegen des verstärkten Wettbewerbs um Einlagen nun bei 8,5 statt 8,6 Milliarden Euro gesehen. Die Provisionserträge sollen weiterhin um 7 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro zulegen. Die Ziele für Rendite, Kostenquote und Risikovorsorge bleiben unverändert.

Die Commerzbank-Aktie verliert im vorbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 3,48 Prozent zu ihrem XETRA-Schlusskurs.

DJG/mgo/cbr

DOW JONES

Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com, Commerzbank AG

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Datum Rating Analyst
22.10.26 Commerzbank Equal Weight Barclays Capital
16.10.26 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG
13.10.26 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
02.10.26 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets

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